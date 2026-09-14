La dirigencia de Somos CDMX alertó sobre la desinformación y deepfakes que habrá rumbo a las elecciones de 2027, pues los comicios se desarrollarán en un entorno marcado por una aceleración extraordinaria de las capacidades de la Inteligencia Artificial, con herramientas capaces de generar en pocos minutos voces, imágenes y videos aparentemente auténticos.

El presidente local del partido, Juan Manuel Orozco, consideró que estas herramientas ofrecen oportunidades para mejorar la comunicación y la participación ciudadana, pero también incrementan la capacidad para fabricar contenidos engañosos, suplantar identidades, atribuir declaraciones falsas y desplegar operaciones de desinformación a gran escala.

“La competencia política de 2027 también se va a disputar en las pantallas. Tenemos que evitar que la tecnología convierta la mentira en una herramienta de campaña”, señaló el presidente de Somos CDMX.

La dirigencia capitalina de Somos CDMX plantea que partidos, candidaturas y demás actores políticos deban asumir compromisos públicos para evitar el uso de deepfakes, verificar materiales antes de difundirlos desde cuentas oficiales y corregir oportunamente contenidos falsos emitidos desde sus propias estructuras.

También llama a las autoridades electorales a continuar fortaleciendo, dentro del ámbito de sus atribuciones, los mecanismos de monitoreo, verificación, transparencia y trazabilidad de contenidos político-electorales generados o modificados mediante inteligencia artificial.

Juan Manuel Orozco subrayó que cualquier medida frente a la desinformación debe preservar plenamente la libertad de expresión y distinguir entre la fabricación o manipulación, de los hechos y expresiones protegidas por la ley, como la opinión, la crítica, la sátira o el debate político.

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Los documentos básicos de la organización política incorporan expresamente la responsabilidad del uso ético de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. En congruencia con ese principio, la dirigencia capitalina de Somos asume ante la ciudadanía el compromiso de utilizar estas herramientas de manera ética y responsable durante el proceso electoral 2026-2027. Ello implica rechazar el uso de inteligencia artificial para suplantar personas, fabricar declaraciones o hechos falsos y producir deliberadamente materiales destinados a engañar a la ciudadanía.

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