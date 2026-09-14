Cada temporada, millones de aficionados mexicanos siguen los partidos de la NFL desde casa y cada vez lo hacen en pantallas más grandes, señaló en entrevista Santiago Ennis, chief marketing officer de TCL.

De cara al regreso de la liga a la Ciudad de México, TCL acompaña esa transformación del consumo audiovisual, dijo el directivo.

La marca tecnológica, patrocinadora oficial de la NFL en México desde 2022, presentó su estrategia audiovisual para la temporada 2026, con nuevos modelos que incorporan tecnología SQD Mini LED, mayor brillo y sistemas de sonido integrados.

Esto ocurre en un mercado donde el futbol americano tiene un peso particular: México es el segundo mercado más importante para la NFL en términos de audiencia y seguidores, de acuerdo Ennis, quien destacó que el país reúne alrededor de 40 millones de aficionados.

Pero más allá de la cantidad de seguidores, el comportamiento de los consumidores también está cambiando. Y las pantallas grandes parecen ser una de las principales protagonistas.

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Los mexicanos cambian de pantalla con frecuencia

Mientras que en Estados Unidos una televisión puede permanecer en casa durante una década, el consumidor mexicano tiene un ritmo de renovación mucho más acelerado.

"El mexicano por naturaleza cambia la pantalla cada 3.5 años. A diferencia del aficionado de Estados Unidos que la cambia cada 10 años", indicó.

Para el directivo, la televisión dejó de ser un producto reservado para determinados sectores y se convirtió en un artículo que puede ocupar un lugar prioritario dentro del hogar. Incluso las pantallas de gran formato han comenzado a ganar terreno entre consumidores de distintos niveles socioeconómicos y en este comportamiento también influyen los grandes eventos deportivos, como el mundial de futbol o la temporada de la NFL.

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El consumidor mexicano renueva sus televisores con mayor frecuencia y muestra interés por formatos cada vez más grandes. Foto: Especial

Pantallas que buscan acercar el estadio

En este contexto llega la nueva generación de televisores de TCL, encabezada por modelos como QM7L, QM8L y X11L, que incorporan la tecnología SQD Mini LED, presentada por la compañía como una evolución de su propuesta de imagen.

Uno de los modelos más llamativos es el X11L, disponible en 85 y 98 pulgadas, que cuenta con sonido integrado de Bang & Olufsen, más de 10 mil nits de iluminación y múltiples zonas de atenuación local, características que buscan mejorar la reproducción de contrastes y brillos, expresó Ennis.

También incorpora una tasa de refresco nativa de 144 Hz, con posibilidad de alcanzar hasta 244 Hz. Que en términos sencillos, explicó Ennis, significa que la imagen puede actualizarse más veces por segundo, algo especialmente relevante para contenidos con movimientos rápidos, como los partidos de futbol americano.

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Otra propuesta es la QM6L, de 85 pulgadas, que integra un panel mate. Su objetivo es reducir los reflejos cuando la pantalla se coloca frente a ventanas o en espacios con mucha iluminación. Este modelo incorpora además sonido Onkyo.

La NFL como punto de encuentro

La alianza entre TCL y la NFL busca aprovechar precisamente ese vínculo entre deporte y entretenimiento doméstico.

El próximo gran momento será el regreso de la NFL a la capital mexicana, con el encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, programado para noviembre de 2026.

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Para TCL, este partido representa una oportunidad para mostrar cómo han cambiado las expectativas de quienes consumen deportes desde casa. Pues ya no se trata únicamente de tener una pantalla para seguir el marcador, sino de contar con un equipo que pueda ofrecer mayor tamaño, calidad de imagen y sonido, expresó Ennis.

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