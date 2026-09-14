San Francisco del Rincón, Gto.-Un ataque armado durante un partido de futbol llanero en los campos de la comunidad Barrio de Guadalupe, en el municipio de San Francisco del Rincón, provocó la muerte de un joven y lesiones graves a seis personas que presenciaban el encuentro deportivo.

Al menos un individuo irrumpió en la cancha la tarde de este domingo y disparó en contra de los asistentes.

Siete personas heridas por las balas fueron trasladadas en ambulancias y vehículos particulares a los hospitales cercanos. Un hombre de 25 años de edad murió en el área de Urgencias cuando recibía atención médica, confirmó la Fiscalía General del Estado.

El presidente municipal, Alejandro Antonio Marún González, condenó la violencia suscitada en el campo durante un partido de futbol, y afirmó que los tres niveles de Gobierno están trabajando en forma coordinada para atender esa situación, dar seguimiento a los hechos y para dar con los responsables del ataque.

Expresó su apoyo a las personas lesionadas y a sus familias. Dijo que la prioridad es la integridad y el bienestar de las personas heridas en la agresión, por lo que se les brinda acompañamiento.

"No podemos normalizar ningún acto de violencia, mucho menos en espacios en donde las familias y nuestros niños y jóvenes acuden a disfrutar del deporte", aseveró.

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Tras la masacre registrada el 25 de enero pasado en los campos deportivos de la comunidad Loma Flores, en la ciudad de Salamanca, la autoridad estatal anunció que se establecieron protocolos se seguridad, coordinación con las presidencias municipales y con ligas de futbol para prevenir sucesos violentos en los partidos, empero en esos espacios persisten los crímenes a manos de hombres armados.

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