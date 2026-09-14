Culiacán, Sin.- En nueve municipios del estado fueron suspendidas las clases este lunes en todos los niveles escolares, ante los pronósticos de fuertes lluvias, asociadas con vientos y tormentas eléctricas.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado dio a conocer que en los municipios de Ahome, Angostura, Guasave, El Fuerte, Juan José Ríos, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito y Navolato las actividades educativas fueron canceladas a causa de problemas de lluvias.

Desde la noche del domingo pasado, Protección Civil notificó un cielo nublado en los municipios del centro y sur del estado, con presencia de actividad eléctrica frente a las costas de Mazatlán, con un posible desplazamiento de nubosidad por la línea de la costa.

En la capital del estado, durante la madrugada de este lunes, se tuvo fuertes lluvias, con presencia de vientos y tormentas eléctricas, sin que se tenga reportes de posibles daños; sin embargo, el personal de Protección Civil se da a la tarea de inspeccionar las zonas más sensibles de inundaciones.

Caos vial tras caída de árboles, inundaciones y daños a semáforos

Las fuertes lluvias asociadas con vientos y tormentas eléctricas que azotaron la capital del estado durante la madrugada causaron inundaciones en colonias, caída de árboles, espectaculares y causaron daños al sistema de semáforos, lo que generó durante la mañana un caos vial en algunas avenidas.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil de Culiacán expresó que en cinco puntos distintos se tuvo reportes de caída de árboles y en más de quince colonias, se tuvo inundaciones de las vialidades.

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Los niveles de los arroyos y canales que cruzan diversos sectores urbanos elevaron su caudal a un sesenta por ciento, por lo que no representaron problemas; sin embargo, se vigila su comportamiento por que se espera que baje el agua de las partes altas.

El funcionario municipal externó que no se tiene reportes de personas lesionadas o atrapadas en vehículos, ya que las precipitaciones pluviales se registraron durante la madrugada, por lo que el tránsito es mínimo.

Dio a conocer que en las colonias Bugambilias, Barrancos, Guadalupe y Valle del Sol, se tuvo caída de árboles, por lo que las cuadrillas tuvieron que intervenir, ya que se bloquearon las vialidades.

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