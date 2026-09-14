La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante que realizaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y se sumó a las exigencias de las comunidades universitarias para que el crimen no quedara impune.

En un comunicado, la dependencia que dirige Mario Delgado pidió una investigación exhaustiva y expedita por parte de las autoridades competentes.

“Hacemos nuestras las exigencias de las comunidades universitarias para que este crimen no quede impune, y para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y expedita por parte de las autoridades competentes”, expresó.

La SEP envió sus condolencias y solidaridad a la familia de Claudia, a sus amistades y a las comunidades de la Universidad de Granada y de la UAEM.

Asimismo, informó que se mantendrá atenta a las investigaciones y que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), brindaría “todo el apoyo necesario” a la familia de la estudiante y a ambas instituciones universitarias.

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cdm