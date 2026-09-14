Dos jóvenes estudiantes universitarios se encuentran en calidad de desaparecidos en Puebla y Veracruz, por lo que autoridades mantienen abiertas investigaciones para dar con su paradero.

Se trata del estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Hugo Alejandro Hernández Tello, reportado como desaparecido el pasado 5 de septiembre; y de la estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), Daniela Sánchez Delgado, desaparecida desde el 10 de septiembre.

En ambos casos, familiares y amigos han emprendido una intensa campaña en redes sociales para difundir sus imágenes y pedir ayuda a la ciudadanía para su localización.

Hugo Alejandro desapareció tras ir a partido de futbol

El joven estudiante de 25 años de la BUAP, Hugo Alejandro Hernández Tello desapareció el pasado 5 de septiembre luego de haber asistido a un partido de fútbol en la ciudad de Puebla; tras las primeras investigaciones, se localizó su mochila cerca de una cañada en la zona del río Alseseca.

El gobernador Alejandro Armenta Mier, la rectora de la BUAP, María Lilia Cedillo Ramírez, y la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, sostuvieron un encuentro con los padres del estudiante, Concepción Tello y Hugo Hernández.

“Para nosotros lo más importante es encontrar a Hugo, les hemos manifestado todo el apoyo, escuchamos sus inquietudes y sus observaciones para orientar las investigaciones y vamos a estar en contacto”, dijo el mandatario estatal.

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Van 23 actos de investigación por desaparición de Hugo Alejandro

Mientras que la fiscal informó que se han efectuado 23 actos de investigación, entre entrevistas y servicios periciales.

Además, fueron solicitados datos conservados de su línea telefónica como parte de las diligencias para obtener información que permita establecer su paradero.

Detalló que las labores de búsqueda cuentan con el respaldo de la Unidad de Apoyo Policial, operadores de drones y peritos en criminalística, quienes han efectuado recorridos y acciones en la zona del río Alseseca, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas, Guardia Nacional y Policía Estatal.

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Daniela fue vista por última vez cerca de la UV

En tanto, familiares, amigos y autoridades mantienen la búsqueda de la joven de 17 años, estudiante de la UV, Daniela Sánchez Delgado, la cual desapareció en el puerto de Veracruz, donde cursa la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas.

La joven fue vista por ultima vez el jueves 10 de septiembre cerca de las once de la mañana en inmediaciones de las instalaciones de la facultad de Administración en la región Veracruz.

La Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha donde se detallan sus características físicas y se solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con la muchacha; en tanto, la Universidad Veracruzana pidió a las autoridades aplicar los protocolos para su búsqueda.

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“Nuestra juventud merece vivir en entornos seguros, por lo que seguiremos insistiendo en la cultura de paz y la no violencia”, afirmó la casa de estudios.

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