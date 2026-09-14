Culiacán, Sin.– En el poblado de La Mora Escarbada, del municipio de Mazatlán, en diversas acciones realizadas por elementos navales, localizaron a dos mujeres jóvenes que manifestaron encontrarse privadas de su libertad, sin encontrar en el inmueble donde se encontraban más personas que las vigilara.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en esta primera acción, se encontró en el mismo sitio un vehículo abandonado, en cuyo interior se aseguraron dos cargadores abastecidos, diversos cartuchos útiles y varios artefactos explosivos.

El personal naval continuó con sus recorridos por la misma zona y localizó otra unidad en estado de abandono, en cuyo interior se encontró un cargador abastecido y diversos cartuchos, por lo que se procedió a su aseguramiento.

Los elementos de la Secretaría de Marina se trasladaron al municipio de Escuinapa, donde en una supervisión en la comunidad de Isla del Bosque, se encontró una pistola, 237 cartuchos útiles y equipo táctico.

Todo lo asegurado, así como las dos mujeres que fueron encontradas y esgrimieron haber sido privadas de su libertad, fueron trasladadas al Ministerio Público competente para que presentaran sus denuncias y se investigue el hecho.

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mahc/apr