Culiacán, Sin.- Una joven madre de nombre Sara “N”, de 30 años de edad fue asesinada de varios disparos por dos jóvenes que la interceptaron cuando retornaba a su hogar, después de haber llevado a su hijo a una escuela primaria, ubicada en la cabecera municipal de Escuinapa, en donde cinco mujeres han sido privadas de la vida este mes.

Las autoridades municipales fueron alertadas de disparos de armas de fuego por lo que al acudir al lugar, encontraron tirada una mujer junto a un vehículo, por lo que los cuerpos de auxilio que llegaron al lugar determinaron que no presentaba signos vitales.

Según los datos que se dieron a conocer, la joven madre, retornaba en su vehículo a su hogar, luego de haber llevado a su hijo a la escuela primaria de la ciudad de Escuinapa.

En el transcurso de este mes, en este municipio sureño se han registrado cinco asesinatos de mujeres, en todos los casos, han sido violentos, por lo que la Fiscalía General del Estado analiza estos delitos cometidos en la zona sur.

Cancelan evento patrios por asesinato de mujer

A causa de la serie de eventos de violencia, entre ellos el reciente asesinato de una joven madre, el presidente municipal de Escuinapa, Víctor Diaz Simental anunció la cancelación de los festejos públicos de la noche del grito de independencia.

Señaló que el ánimos entre la población no son de festejos, sobre todo con el asesinato de una joven madre de nombre Sara “N”, de 30 años de edad, cuando retornaba a su hogar en la cabecera municipal.

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Dio a conocer que se va a cumplir con el evento oficial la noche del 15 de septiembre en el Palacio Municipal y se evalúa las condiciones que prevalece para instalar una verbena popular, lo cual aún no se decide.

Cinco mujeres han sido asesinadas este mes en Escuinapa

Víctor Diaz externó que la población esta inquieta y sin ánimo de fiestas ante la cadena de sucesos de violencia que se han registrado en este municipio, en donde en lo que va de este mes, cinco personas del sexo femenino han sido privadas de la vida en forma violenta.

Recordó que en acuerdo con autoridades de seguridad, educativas y padres de familia, el ayuntamiento de Escuinapa determinó cancelar los desfiles cívico escolar, previstos a celebrarse este lunes 14 y miércoles 16 de este mes, a fin de garantizar la tranquilidad y subrayó que en bienestar de las familias y la niñez de este municipio del sur de Sinaloa están por encima de cualquier acto público, por lo que agradecen la solidaridad y respaldo de la sociedad ante esta resolución conjunta.

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