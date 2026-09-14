El Estadio Azteca emitió este lunes un comunicado dirigido a los titulares de plateas que aún tienen pendiente regularizar o actualizar su situación jurídica.

De acuerdo con el aviso, los propietarios deberán presentarse en el módulo de atención instalado en el Estadio Banorte los días 14, 15,17 y 18 de septiembre de 2026, en un horario de 9:30 a 15:30 horas, para realizar su trámite correspondiente.

Lee también Pedro Vite es criticado por ignorar el protocolo del Himno Nacional en partido de Chivas vs Pumas

La situación de los palcos y plateas es un tema que ha tomado relevancia en los últimos años, particularmente a raíz de los trabajos y preparativos del inmueble para la Copa del Mundo 2026. Ahora, el Estadio Azteca hace un llamado a quienes todavía tiene pendiente actualizar su situación jurídica.

El inmueble pidió a los titulares acudir en las fechas establecidas para llevar a cabo el procedimiento de regularización correspondiente.

Lee también Comisión Nacional Antimonopolio anuncia investigación por prácticas monopólicas en competiciones de futbol en México