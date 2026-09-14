Las bancadas de oposición en el Senado de la República condenaron la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de contabilizar las boletas que no sean dobladas antes de ser depositadas en las urnas, así como la invitación que le hizo a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que asistiera a la ceremonia de inicio del proceso electoral 2026-2027, lo que divirtieron, pone en duda la autonomía del árbitro electoral.

Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) coincidieron en que el INE debe explicar y corregir cualquier criterio que permita contabilizar boletas sin doblez, al considerar que esta medida genera dudas sobre la legalidad y certeza de los sufragios y podría convertirse en un mecanismo para alterar resultados en las mesas de votación.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, cuestionó la lógica de esta determinación. “Una hoja que no está doblada, entonces, ¿cómo la metieron a la urna?”, planteó, al advertir que el criterio debe corregirse, porque de mantenerse enviaría un mensaje negativo y podría anticipar un escenario de fraude electoral.

Anaya Cortés sostuvo que el problema no se limita a las boletas, sino que forma parte de una preocupación más amplia sobre la actuación del árbitro electoral.

Señaló que el INE permanece ausente ante lo que calificó como violaciones sistemáticas a la legislación electoral, entre ellas campañas anticipadas y actos de promoción política.

El panista acusó además a Morena de haber tomado el control de prácticamente todos los órganos del Estado, incluido el organismo electoral, que permite la presencia de la titular de la Secretaría de Gobernación en el arranque del año electoral.

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A su juicio, esto representa una nueva transición hacia un régimen de corte autoritario, caracterizado por la ausencia de contrapesos y por la concentración del poder político.

“Por eso estamos viviendo una segunda transición de regreso a un régimen de corte autoritario”, afirmó.

Manuel Añorve acusó a Morena de mentir y trastocar los derechos laborales de jubilados. Foto: Archivo CUARTOSCURO

PRI denuncia “cooptación” del INE

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, advirtió que el riesgo es todavía mayor y acusó al gobierno federal y a Morena de estar construyendo un “fraude maquinado” y ya anunciado.

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El priista sostuvo que permitir el conteo de boletas sin doblar podría facilitar que en la mesa de votación se orienten triunfos electorales en favor de candidatos de Morena.

Por ello exigió al INE garantizar imparcialidad y seguridad en el proceso, al advertir que el voto debe ser democrático y no estar orientado hacia ninguna fuerza política.

Añorve Baños denunció la “cooptación” del órgano electoral y afirmó que el INE ya recibe “línea” del gobierno de Morena. Consideró que la presencia de la secretaria de Gobernación durante la apertura del proceso electoral constituye una señal de la cercanía entre el gobierno federal y el instituto.

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Morena designa a Nora Ruvalcaba como la coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Aguascalientes (25/08/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

MC acusa “fraude a la ley” de Morena en campañas adelantadas

De Movimiento Ciudadano, su coordinador en el Senado, Clemente Castañeda, exigió al INE que ofrezca explicaciones puntuales sobre los señalamientos que pesan sobre el organismo y sobre su actuación rumbo al próximo proceso electoral.

Castañeda consideró que el instituto debe recuperar plenamente su papel de árbitro electoral y no convertirse en espectador de las irregularidades.

Señaló que Movimiento Ciudadano ha denunciado campañas adelantadas y lo que calificó como un “fraude a la ley” por parte de Morena para posicionar anticipadamente a posibles candidatos.

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El legislador emecista también afirmó que existe una presión permanente de Morena sobre el INE y sostuvo que algunos consejeros y consejeras parecen actuar políticamente en favor de ese partido, en lugar de desempeñarse como garantes de la elección.

Aseguró que la situación es suficientemente grave para poner en entredicho el proceso electoral en su conjunto, al considerar que el organismo enfrenta una presión que, en su opinión, podría llegar a la “cooptación” por parte de Morena y del régimen.

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