El dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de aplicar una “doble vara” ante el cambio de su identidad gráfica del rosa al lila y blanco, y cuestionó que su presidenta, Guadalupe Taddei, lo justificara con la afirmación de que habían perdido el color rosa.

“Nadie es dueño de un color”, escribió en X, donde difundió el mensaje con la etiqueta #LaLeyNoEsTaddei y reprodujo una declaración que atribuyó a la presidenta de este Instituto: “Asumir el color lila es resultado de haber perdido el color rosa”.

“¿Pues cuándo lo extraviaron? O ¿cuándo se extraviaron?”, preguntó.

Sostuvo que las resoluciones del propio INE y del Tribunal no les prohibieron utilizar el rosa en su emblema y que la referencia correspondía a un partido local, no al instituto nacional.

Explicó que acataron la determinación bajo protesta y modificaron el diseño para que el blanco fuera el color predominante, con letras rosas, una combinación que, afirmó, terminó autorizada por la propia autoridad electoral.

“Acatamos, bajo protesta, pero acatamos. Pusimos el blanco como PREDOMINANTE, y solo las letras rosas, y ellos mismos nos lo terminaron autorizando”, señaló.

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Asimismo, reprochó que el INE justificara su cambio de colores con ese conflicto, a pesar de que que, desde su perspectiva, ellos fueron los afectados.

Lila y blanco coinciden con colores de PAZ

Comentó que el lila y blanco elegidos por el organismo coinciden con los colores que utiliza el gobierno de la Ciudad de México y el que identificó como el nuevo partido PAZ.

“Válgame con las decisiones imparciales”, expresó.

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En su mensaje, cuestionó que los servidores de la nación distribuyan becas financiadas con recursos públicos mientras visten de guinda, color que identificó con Morena.

“¿Que los servidores de la nación repartan miles de millones de pesos en becas y más becas pagadas con recursos públicos y vestidos de guinda, el color del partido en el poder, eso no les molesta?”, planteó.

Acosta Naranjo calificó de “absolutamente abusiva” la actuación de la autoridad electoral y le exigió frenar lo que denunció como campañas anticipadas de Morena, así como atender los presuntos vínculos de ese partido con el crimen organizado, sin presentar elementos acerca de último señalamiento en el mensaje.

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“De mal en peor, de mal en peor. Nos toca recobrar y mejorar nuestra democracia”,enfatizó.

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