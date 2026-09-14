Ante los festejos por el 216º aniversario del inicio de la Independencia de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará 13 mil 107 elementos de seguridad, apoyados con mil 436 patrullas, entre el 15 y 16 de septiembre en la Ciudad de México.

Así lo anunció el jefe de la Policía Capitalina, Pablo Vázquez Camacho, quien detalló que el objetivo del operativo en estas fiestas patrias será el resguardo del Zócalo, el Centro Histórico, así como la ruta del Desfile Militar del 16 de septiembre.

“Además, brindaremos atención médica prehospitalaria, con apoyo de 12 ambulancias y seis motoambulancias, así como de la realización de sobrevuelos y supervisión y prevención con un helicóptero del agrupamiento Cóndores”, dijo.

El 15 de septiembre, con motivo del Grito de Independencia, se desplegarán 3 mil 500 elementos apoyados con 91 unidades, los cuales establecerán tres cinturones de seguridad para resguardar las inmediaciones del Zócalo.

Adicionalmente, 4 mil 725 elementos de la Policía mantendrán presencia en las 16 alcaldías de la CDMX para mantener la seguridad durante las distintas actividades que tendrán lugar en las demarcaciones.

Implementan operativos contra consumo de alcohol y pirotecnia

Vázquez Camacho detalló que, en el marco de los festejos patrios, se han implementado dos operativos para evitar el consumo de alcohol y el traslado de pirotecnia.

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Precisó que, como parte del programa “Conduce sin Alcohol”, que estará activo las 24 horas hasta el próximo 20 de septiembre, con puntos de revisión aleatorios en todas las demarcaciones, hasta este 13 de septiembre se aplicaron más de 500 pruebas de alcoholemia, de las cuales, 175 personas superaron los límites permitidos.

Además, indicó que desde el 1 de septiembre se implementa el Operativo Cero Pirotecnia con vigilancia en el Metro, el cual permitió decomisar 344 kilos de pirotecnia hasta el pasado 13 de septiembre.

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