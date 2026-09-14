Durante la mañana de este jueves, la firma Planet Fitness celebró la apertura oficial de su club número 50 en México, ubicado en el centro comercial de Santa Fe, en la Ciudad de México.

El acontecimiento reunió a directivos internacionales, socios inversionistas de Argonne Capital Group, ejecutivos de IB Group y aliados comerciales. Con esta inauguración, la empresa consolida un plan de expansión iniciado en 2022 a través de la operadora Fitness para Todos, alcanzando una cobertura que supera los 47 clubes operativos en más de 14 entidades federativas y una comunidad que sobrepasa los 280 mil socios activos en todo el territorio nacional.

El acontecimiento reunió a directivos internacionales, socios inversionistas de Argonne Capital Group, ejecutivos de IB Group y aliados comerciales. Foto: El Universal

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Expansión estratégica, visión de mercado y las declaraciones de David Raya Medina

La consolidación de la marca en el país responde a una estrategia orientada a atender a sectores de la población que no asistían de forma regular a centros de acondicionamiento físico. La propuesta operativa busca democratizar el acceso al ejercicio mediante costos accesibles y bajo el concepto fundamental de una zona libre de críticas, adaptándose a las necesidades de usuarios principiantes e intermediarios.

Sobre el impacto de este modelo de negocio, el director ejecutivo de Planet Fitness en México, David Raya Medina, detalló durante la entrevista concedida en el evento las razones que explican el rápido crecimiento de la cadena en el territorio nacional. "Más del 90% de la población nunca ha ido a un gimnasio. Del otro 5 o 7% que ha llegado a ir, muchos no se sintieron cómodos. Nosotros buscamos atender precisamente al que alguna vez no se sintió cómodo o al que no se ha incorporado", afirmó el directivo al explicar el potencial latente que existe tanto en grandes metrópolis como en ciudades medianas del país.

Raya Medina destacó que la consistencia operativa entre el club número uno y el número 50 ha sido la clave estratégica para mantener la lealtad de la comunidad. Respecto a las novedades que ofrece la nueva sede de Santa Fe para diferenciarse de otras opciones de la zona, el ejecutivo resaltó la amplitud de las instalaciones, un ambiente orientado a la comodidad emocional y la suma de mayor equipamiento de fuerza a petición de los usuarios.

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Asimismo, confirmó la integración de la primera cabina de sauna con luz roja de la marca en México, una tecnología orientada a la recuperación física que busca satisfacer la alta demanda del público local.

Sobre el impacto de este modelo de negocio, el director ejecutivo de Planet Fitness en México, David Raya Medina, detalló durante la entrevista concedida en el evento las razones que explican el rápido crecimiento de la cadena en el territorio nacional. Foto: El Universal

Proyección internacional y respaldo de la alta dirección corporativa

La ceremonia contó con la presencia de la directora ejecutiva global de Planet Fitness, Colleen Keating, quien asumió la conducción de la compañía en 2024 tras una trayectoria de más de 30 años en gestión de franquicias y bienes raíces en firmas como FirstKey Homes, InterContinental Hotels Group (IHG) y Starwood Hotels & Resorts.

Durante su intervención, Keating destacó el papel estratégico que desempeña el mercado mexicano dentro de las operaciones globales de la empresa.

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"La apertura de nuestro club 50 aquí en México es más que la inauguración de un local; representa uno de los hitos más significativos en la historia de la marca y un reflejo del impulso que hemos construido juntos", expresó Keating ante los asistentes.

La ceremonia contó con la presencia de la directora ejecutiva global de Planet Fitness, Colleen Keating, quien asumió la conducción de la compañía en 2024. Foto: El Universal

Por su parte, los representantes del grupo inversor Argonne Capital Group reafirmaron su confianza en la economía nacional, proyectando junto a la dirección local una capacidad de absorción en el mercado mexicano que podría superar los 300 clubes en los próximos años mediante ejecuciones disciplinadas de capital.

Para más información, visita las redes sociales de Planet Fitness: https://www.instagram.com/planetfitnessmx

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