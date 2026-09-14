Juchitán, Oax. –Bomberos Voluntarios de Juchitán sofocaron en la madrugada de hoy un incendio de pastizales que se registró sobre las líneas de ductos petroleros, en la comunidad de Mena Nizanda, del municipio de Asunción Ixtaltepec.

Durante tres horas, desde las once de la noche hasta las dos de la mañana de este sábado, cuatro elementos se Bomberos Voluntarios de Juchitán, con el apoyo de una pipa de agua, lograron controlar y apagar el siniestro que abarcó unos 300 metros de pastizales, basura y troncos.

El llamado de auxilio a los bomberos voluntarios por parte de la agente municipal de Mena Nizanda, Adaly Rasgado y del director de protección civil, de Asunción Ixtaltepec, Humberto Hernández, ante la preocupación de los pobladores.

Luego de tres horas de combate contra las llamas, agotados, los cuatro bomberos voluntarios recibieron el reconocimiento de la autoridad de Mena Nizanda, ante la presencia de soldados y elementos de seguridad de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

“Gracias por su valiente, inmediata y loable intervención en nuestra comunidad. Gracias a cada uno ustedes, que sirven de manera voluntaria, por amor al prójimo, hoy nuestra gente se siente más segura y respaldada”, señalaron las autoridades.

“Ustedes, que por más de dos décadas han sostenido con esfuerzo propio, con donaciones y con un corazón enorme el servicio de emergencias para todo el Istmo, son ejemplo vivo de que el verdadero heroísmo no cobra, se entrega”, recalcaron.

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En días pasados, los bomberos juchitecos enfrentaron presiones del gobierno de Oaxaca, interesado en desmantelar el cuerpo de apagafuegos y en cambio la sociedad juchiteca salió a las calles para defender a los heroicos traga humos.

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