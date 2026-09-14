El Cairo. Los rebeldes de Yemen respaldados por Irán capturaron más islas estratégicas en el sur del mar Rojo, informaron el lunes funcionarios del gobierno yemení y de los rebeldes hutíes, lo que refuerza su control de una importante ruta marítima de transporte.

La captura de las islas Gran Hanish y Hanish Menor es el episodio más reciente en el rápido avance de los rebeldes en torno al estrecho de Bab el-Mandeb, un paso clave para los envíos de crudo de saudita y que se ha vuelto más crucial durante la guerra de Irán, ya que sirve como alternativa al estrecho de Ormuz.

Al igual que Ormuz, que se encuentra en la boca del golfo Pérsico, el estrecho de Bab el-Mandeb, en el lado opuesto de la península arábiga, es un punto de estrangulamiento que conecta el mar Rojo con el océano abierto y los principales mercados asiáticos de Arabia Saudita.

Un crucial oleoducto saudita que fue alcanzado en un ataque la semana pasada estará en gran medida fuera de servicio durante semanas mientras se repara el daño, dijeron a The Associated Press dos funcionarios regionales.

El oleoducto Este-Oeste, que atraviesa el reino, es clave para la estrategia de Riad de trasladar sus exportaciones de petróleo al mar Rojo para evitar el estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, donde los ataques iraníes han asfixiado el transporte marítimo. El oleoducto de mil 200 kilómetros (745 millas) puede transportar hasta 7 millones de barriles de petróleo al día.

Un ataque que Arabia Saudita atribuyó a drones de milicias respaldadas por Irán en Irak obligó al cierre del oleoducto el jueves.

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Los funcionarios, que han sido informados sobre el asunto, dijeron que reparar el daño podría llevar de tres a cinco semanas, incluso en una importante instalación de bombeo. Uno de ellos dijo que la línea podría funcionar parcialmente mientras los equipos llevan a cabo las reparaciones.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios.

La compañía petrolera saudira Aramco, que opera el oleoducto, no respondió a una solicitud de comentarios. El Centro de Comunicación Internacional, administrado por el gobierno y que supervisa los medios extranjeros en el reino, dijo que estaba investigando una consulta de The Associated Press sobre cuánto tiempo tomará reparar el oleoducto.

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Desde hace más de un mes, los hutíes han estado atacando la infraestructura petrolera saudita y el transporte marítimo en el mar Rojo, aumentando la presión sobre los precios mundiales del petróleo y reforzando la influencia de Irán en su guerra con Estados Unidos.

Las fuerzas del gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita han tratado de reagruparse y contraatacar. Pero los hutíes parecen haber encontrado poca resistencia.

Los rebeldes desplegaron combatientes en las islas Gran Hanish y Hanish Menor, 160 kilómetros (100 millas) al norte del estrecho de Bab el-Mandeb, después de que cientos de fuerzas aliadas al gobierno se retiraran del archipiélago, según dos funcionarios del gobierno y un funcionario hutí. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

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La captura de las islas se produjo después de que los rebeldes se apoderaran la semana pasada de la ciudad portuaria de Moca en el territorio continental cercano y de la isla de Mayun, ubicada dentro del estrecho de Bab el-Mandeb. Los avances de los hutíes también los dejaron a sólo 32 kilómetros (20 millas) de la base militar de Estados Unidos en Yibuti, al otro lado del estrecho de Bab el-Mandeb.

Miles de yemeníes huyen de los combates

Los combates están empujando a Yemen de vuelta a una guerra civil en toda regla, después de una tregua que en gran medida mantuvo la calma desde 2022. Incluso mientras avanzan a lo largo del mar Rojo, los hutíes han librado una ofensiva más hacia el interior, particularmente en la provincia de Taiz, en disputa desde hace mucho tiempo.

Unos 150 civiles han muerto en los combates desde el 3 de septiembre, incluida una mujer embarazada asesinada el sábado en una aldea de Taiz, dijo el Ministerio de Derechos Humanos del gobierno. Más de 200 civiles han resultado heridos, indicó.

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Miles de familias han huido de sus hogares en Taiz y provincias cercanas en el último día, dijo Khanzad Shah, jefe interino de Islamic Relief, una organización benéfica que opera en la zona.

“Muchos de ellos no tienen suficiente comida o agua, ya que tuvieron que huir con lo que pudieron cargar. En algunas zonas, se informa que aldeas enteras se han vaciado”, dijo.

Naciones Unidas han estimado que más de 80 mil personas han sido desplazadas en las últimas dos semanas, incluidas más de 2 mil personas que huyeron en barco a Yibuti.

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Los combates amenazan con reavivar una guerra que durante más de una década trajo desastre a Yemen, matando a más de 150 mil personas y llevando al país al borde de la hambruna. Desde 2014, los hutíes han controlado el norte, incluida la capital, Saná, y gran parte del corazón occidental del país donde se encuentra la mayor parte de la población.

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