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Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron el domingo haber atacado con drones y misiles una base militar en el sur de Arabia Saudita, que apoya a las fuerzas gubernamentales yemeníes.
Este ataque, del que no se precisó la fecha, tuvo como objetivo "depósitos de armas, así como centros de mando y control desde donde se dirige la agresión contra nuestra nación y nuestro pueblo, en la base militar de Sharurah", cerca de la frontera con Yemen, declaró en X el portavoz hutí Yahya Saree.
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dft/bmc
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