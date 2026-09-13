Los peinados con trenzas pueden ser como "un truco bajo la manga" cuando quieres lucir un cabello arreglado pero sin tanto esfuerzo. Y es que no hace falta dominar técnicas complicadas: parten de movimientos básicos y pocos accesorios para dejarlos intactos.

¿Necesitas inspo para hacerte uno? Aquí te damos las ideas más sencillas de seguir.

¿Cuáles son los peinados con trenzas más fáciles de hacer?

1. Coleta baja con trenza

Haz una coleta baja

Divídela en tres mechones y realiza una trenza clásica hasta las puntas

Sujeta con una liga pequeña y listo

Puedes añadir listones, pañoletas y moños

Coleta baja con trenza. Foto: Imagen generada con IA

2. Dos trenzas frontales

Separa un mechón a cada lado del rostro

Divide cada mechón en tres partes y entrelaza hasta las puntas

Puedes dejar el resto del cabello completamente suelto

Peinado con dos trenzas frontales. Foto: Imagen generada con IA

3. Semirrecogido con trenzas

Toma un mechón de cada lateral

Haz una trenza con ambos mechones y llévalos hacia la parte posterior.

Únelas con una liga pequeña o un pasador

Peinado semirrecogido con trenzas. Foto: Imagen generada con IA

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4. Trenza lateral

Lleva todo tu cabello hacia uno de los laterales

Divídelo en tres secciones y comienza a entrelazar hasta llegar a las puntas

Afloja ligeramente los cruces si buscas un acabado más relajado

Amarra con una liga y coloca spray para domar los cabellitos

Peinado con trenza lateral. Foto: Imagen generada con IA

5. Chongo con trenza

Forma una coleta

Realiza una trenza con el cabello y después enróllala alrededor de la base

Fija tu chongo con pasadores para mantenerlo en su lugar

Peina con gel y un cepillo pequeño para hacerlo lucir pulido

Chongo con trenza. Foto: Imagen generada con IA

¿Cómo preparar tu cabello antes de hacer una trenza?

Una buena trenza comienza antes de entrelazar el primer mechón. Por lo que te recomendamos aplicar una serie de medidas de cuidado para que sea más fácil de peinar y hasta reduzcas el riesgo de quiebre:

Primero que nada, cepilla las puntas hacia arriba para eliminar nudos sin dar tirones innecesarios.

Si acabas de lavar tu pelo, espera hasta que esté seco o ligeramente húmedo antes de manipularlo.

Utiliza un peine para separar los mechones que necesitas; y al peinar, evita tomar cabello de otras zonas mientras avanzas para no generar tirones.

Aplica una pequeña cantidad de crema para peinar o producto de styling para facilitar el manejo.

Deja a la mano ligas pequeñas, pasadores, peine o cualquier accesorio para no distraerte a mitad del peinado.

Una buena trenza puede cambiar por completo tu look. Foto: Freepik

Con las trenzas, no necesitas complicarte para darle un aire especial a tu cabello.

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