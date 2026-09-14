“Lo sostengo, no estamos de acuerdo con la prueba PISA por cómo se aplica”, dijo otra vez la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que esta evaluación arrojara que México retrocedió en lectura y matemáticas.

En su conferencia mañanera de este lunes 14 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que la educación pública es mejor que la privada.

En el Salón Tesorería, repitió que la propia prueba PISA reconoce “fortalezas de la educación en México que no se reconocen en otros países”: reducción de desigualdad educativa y compromiso de las y los profesores con la educación;

“Además lo dice la prueba, me lo enseñó Mario (Delgado, secretario de Educación) el otro día: “que las mejores escuelas calificadas fueron públicas (...). Siempre hay espacio para mejorar, siempre, pero esto no lo toman en cuenta. Lo único que están buscando es saber cómo golpetean, qué malo dicen, ya quítense tanto pensamiento negativo, ya empiecen a hacer un poco más positivos”.

Reconoció al magisterio nacional “que tanto criticaron en el periodo neoliberal”.

“Si las escuelas públicas son buenas, es gracias al magisterio nacional”, declaró.

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