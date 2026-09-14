Después de que este domingo visitó el estado número 18 como parte de su rendición de cuentas por su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gira de rendición de cuentas ha sido muy emotiva y con mucho entusiasmo.

En su conferencia mañanera de este lunes 14 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reportó que a estas asambleas en 18 entidades han asistido más de 300 mil personas.

“Y la gente está muy consciente de lo que está pasando, y de la importancia de defender la independencia, la soberanía. Y mucho, mucho entusiasmo, la verdad”, expresó.

Tras haber recibido en Chiapas un libro bordado por mujeres que contaron la vida de la Presidenta en español y tzotzil, Sheinbaum Pardo agradeció y reconoció el trabajo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

“Prácticamente se estará levantando, como dicen, ‘bandera blanca’ en Chiapas respecto a la alfabetización. Todos estarán alfabetizados, y estoy segura que lo vamos a cumplir porque es un trabajo conjunto”, comentó.

Al insistir en que con la llamada cuarta transformación se busca recuperar la dignidad, destacó la figura del líder maya Jacinto Canek.

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“Hay un profundo reconocimiento y orgullo de ser mexicanas y mexicanos, y eso no se lo dio el neoliberalismo a México, se lo dio la cuarta transformación. Y es muy poderoso, muy poderoso porque cuando un pueblo conoce de su fuerza y de su historia, no hay nada que lo detenga”, declaró la Mandataria federal.

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