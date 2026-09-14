Universal Deportes | 14-09-26 | 12:45 |

Este lunes 14 de septiembre, tras 15 años de ausencia, el Monday Night Raw regresa a tierras mexicanas con luchas que levantarán a cientos de aficionados de sus asientos en la

  • Tras las fechas en Monterrey y Guadalajara, la compañía de WWE cierra su gira por México con la pelea más esperada por el público: Roman Reigns vs Penta Zero Miedo por el campeonato mundial.
FOTO: @WWE - Penta Zero Miedo va por título de la WWE; el luchador mexicano buscará el título Intercontinental
FOTO: @WWE - Penta Zero Miedo va por título de la WWE; el luchador mexicano buscará el título Intercontinental

A continuación, te dejamos la cartelera completa y la manera de poder ver en vivo el evento de lucha libre celebrado en la capital del país.

Lee también

Cartelera de Raw en México HOY

  • Roman Reigns vs. Penta Zero Miedo — Campeonato Mundial Pesado.
  • Chad Gable vs. Dragon Lee — Campeonato Intercontinental de WWE.
  • Kelani Jordan vs. Raquel Rodriguez vs. Lola Vice — clasificatorio femenil a Money in the Bank.
  • Je’Von Evans vs. Big Cass vs. Austin Theory — clasificatorio varonil a Money in the Bank.
  • Stephanie Vaquer celebrará su nuevo campeonato

¿Por dónde y a qué hora ver EN VIVO las luchas del Monday Nigth Raw?

El gran evento de la compañía estadounidense se podrá seguir en vivo en México a través de la plataforma de streaming Netflix.

El evento está programado para dar inicio a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México.

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