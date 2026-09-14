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Muy cerquita de las pirámides de Teotihuacán, en el Estado de México, se realizará el Pumpink Fest 2026. Este festival promete espectáculos, actividades y spots otoñales para tomarte fotos instagrameables.
Si quieres saber cuándo y dónde será, en Destinos te contamos los detalles.
¿Qué ver y hacer en el festival de calabazas en Teotihuacán?
Pumpkin Fest México es un festival temático dedicado al otoño y, claro, a las calabazas. Busca recrear una experiencia inspirada en la temporada de Halloween.
En cada edición, combina actividades familiares, espectáculos, personajes fantásticos, experiencias relacionadas con el misticismo y trae hasta un bazar temático.
A muchos les gustará leer esto: pueden ir acompañados de sus mascotsa, pues está pensado como una experiencia familiar y de temporada, con espacios al aire libre y escenarios decorados donde incluso puedes tomarte fotografías con tu compañero de cuatro patas.
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En su siguiente edición, el programa está pensado para extender la celebración de Halloween con diversas actividades:
- Sets con calabazas para tomar fotografías
- Rituales y conjuros fantásticos
- Shows con hadas de otoño
- Danzas de brujas blancas
- Interacción con personajes de fantasía otoñal
- Rituales y pócimas en un caldero
- Música folk-pagana
- Juegos y dinámicas
- Pláticas y conferencias
- Bazar mágico de otoño de amuletos, runas, tarot, velas, libros, artesanías, varitas y otros objetos de colección
- Este año, también tendrá una zona de alimentos y bebidas mágicas
- Ofrece hospedaje en un hotel
¿Cuánto cuesta la entrada al Pumpink Fest en Teotihuacán?
Para preparar tu visita a Teotihuacán y disfrutar el festival de calabazas, elige el tipo de acceso que más te acomode: el boleto por un día cuesta $300 pesos para dos personas; el pase para el fin de semana cuesta $500 para dos personas.
Los menores de 10 años y mascotas entran gratis.
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Para adquirir tus entradas, puedes hacerlo en el sitio de Boletia, seleccionando la fecha de visita. Los precios no incluyen cargos por servicio.
¿Cuándo y dónde es el festival de calabazas 2026?
Ve apartando el sábado 7 y domingo 8 de noviembre para lanzarte al festival de calabazas 2026. La cita es en el Club Campestre Teotihuacán (Autopista México Tuxpan, salida km 27, en el pueblo mágico de San Martín de las Pirámides, Edomex).
Desde Ciudad de México, la ruta más rápida es por la Autopista México-Pachuca, y posteriormente seguir las indicaciones hacia Teotihuacán/Pirámides. Una vez en la zona, hay que dirigirse hacia San Martín de las Pirámides y buscar la salida del km 27 de la carretera Tuxpan-Poza Rica, donde se encuentra el club. El trayecto toma alrededor de una hora y media.
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Las actividades están programadas de las 12:00 a las 20:00 horas del sábado; el domingo arrancan comienzan a las 11:00 y terminan a las 18:00 horas.
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