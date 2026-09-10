La CDMX se prepara para la Pachanga Antirracista, un festival que busca convertir el arte y la cultura en un espacio para reflexionar y, sobre todo, rechazar el racismo y la discriminación.

El programa incluye danza, cabaret, performance y hasta sonideras en varios rincones de la CDMX.

en Destinos te informamos cuáles son las fechas que debes agregar a tu calendario cultural.

La música pondrá el ritmo a la Pachanga Antirracista en CDMX. Foto: Cortesía Pachanga Antirracista

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¿Qué habrá en la Pachanga Antirracista en CDMX?

La Pachanga Antirracista es un festival que reúne actividades en distintos espacios de la CDMX. Cada sede tendrá una programación que combina conservatorios, exposiciones, pasarela de moda, cine y hasta sonideras para ponerte a bailar, además de propuestas pensadas para disfrutar y reflexionar sobre la diversidad como:

Artes escénicas: música, teatro, danza y otras expresiones artísticas que visibilizan la riqueza de la herencia cultural de comunidades afromexicanas y pueblos originarios.

Conservatorios y talleres: espacios de reflexión y diálogo alrededor de temas como la discriminación racial, identidad y autorrepresentación.

Exposiciones y muestras audiovisuales: artistas visuales y cineastas presentarán exposiciones y proyecciones sobre la diversidad cultural y artística.

Eventos literarios y de poesía: presentaciones de libros y poesía en lenguas originarias y narrativas que resignifican las identidades.

Actividades infantiles: para fomentar la empatía y el respeto por la diversidad racial y cultural.

Para desarrollar todas estas actividades, el festival Pachanga Antirracista contará con la participación de artistas, colectivos y agentes culturales.

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Sonido Arrecho

Diablas Afrocosecha

Pimiento Morrón

Lupita La Cigarrita y la Familia Campo

Sangre Nueva Ensamble

Dentro de la programación de la quinta edición de Pachanga Antirracista encontrarás actividades para todos los gustos. Foto: Cortesía Pachanga Antirracista

¿Cuándo es la Pachanga Antirracista en CDMX?

Del 3 al 22 de octubre de 2026 lánzate a la quinta edición de la Pachanga Antirracista en CDMX.

La gran mayoría de las actividades son gratuitas. Las proyecciones de la Cineteca tienen un costo preferencial de $50.

Pachanga Antirracista contará con diferentes actividades en diferentes puntos de la CDMX.Foto: Cortesía Pachanga Antirracista

¿Dónde será la Pachanga Antirracista?

Estas son las principales sedes de la Pachanga Antirracista:

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Salón los Ángeles

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Utopía Meyehualco

Alameda Central

Estación Metro Zapata

Rejas de Chapultepec

Universidad del Claustro de Sor Juana

Centro Cultural de España

Cineteca Chapultepec

FARO Cosmos

Conoce todos los puntos de encuentro y las actividades en pachanga-antirracista.com.

La cartelera de actividades también la encontrarás en las redes sociales y en los canales oficiales de cada sede.

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