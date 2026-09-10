Destinos | 10-09-26 | 08:09 | Dazel Sarabia |

La se prepara para la Pachanga Antirracista, un festival que busca convertir el arte y la cultura en un espacio para reflexionar y, sobre todo, rechazar el racismo y la discriminación.

El programa incluye danza, cabaret, performance y hasta sonideras en varios rincones de la CDMX.

en Destinos te informamos cuáles son las fechas que debes agregar a tu calendario cultural.

La música pondrá el ritmo a la Pachanga Antirracista en CDMX. Foto: Cortesía Pachanga Antirracista
La música pondrá el ritmo a la Pachanga Antirracista en CDMX. Foto: Cortesía Pachanga Antirracista

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¿Qué habrá en la Pachanga Antirracista en CDMX?

La es un festival que reúne actividades en distintos espacios de la CDMX. Cada sede tendrá una programación que combina conservatorios, exposiciones, pasarela de moda, cine y hasta sonideras para ponerte a bailar, además de propuestas pensadas para disfrutar y reflexionar sobre la diversidad como:

  • Artes escénicas: música, teatro, danza y otras expresiones artísticas que visibilizan la riqueza de la herencia cultural de comunidades afromexicanas y pueblos originarios.
  • Conservatorios y talleres: espacios de reflexión y diálogo alrededor de temas como la discriminación racial, identidad y autorrepresentación.
  • Exposiciones y muestras audiovisuales: artistas visuales y cineastas presentarán exposiciones y proyecciones sobre la diversidad cultural y artística.
  • Eventos literarios y de poesía: presentaciones de libros y poesía en lenguas originarias y narrativas que resignifican las identidades.
  • Actividades infantiles: para fomentar la empatía y el respeto por la diversidad racial y cultural.

Para desarrollar todas estas actividades, el festival Pachanga Antirracista contará con la participación de artistas, colectivos y agentes culturales.

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  • Sonido Arrecho
  • Diablas Afrocosecha
  • Pimiento Morrón
  • Lupita La Cigarrita y la Familia Campo
  • Sangre Nueva Ensamble
Dentro de la programación de la quinta edición de Pachanga Antirracista encontrarás actividades para todos los gustos. Foto: Cortesía Pachanga Antirracista
Dentro de la programación de la quinta edición de Pachanga Antirracista encontrarás actividades para todos los gustos. Foto: Cortesía Pachanga Antirracista

¿Cuándo es la Pachanga Antirracista en CDMX?

Del 3 al 22 de octubre de 2026 lánzate a la quinta edición de la en CDMX.

La gran mayoría de las actividades son gratuitas. Las proyecciones de la Cineteca tienen un costo preferencial de $50.

Pachanga Antirracista contará con diferentes actividades en diferentes puntos de la CDMX.Foto: Cortesía Pachanga Antirracista
Pachanga Antirracista contará con diferentes actividades en diferentes puntos de la CDMX.Foto: Cortesía Pachanga Antirracista

¿Dónde será la Pachanga Antirracista?

Estas son las principales sedes de la Pachanga Antirracista:

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  • Salón los Ángeles
  • Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  • Utopía Meyehualco
  • Alameda Central
  • Estación Metro Zapata
  • Rejas de Chapultepec
  • Universidad del Claustro de Sor Juana
  • Centro Cultural de España
  • Cineteca Chapultepec
  • FARO Cosmos

Conoce todos los puntos de encuentro y las actividades en pachanga-antirracista.com.

La cartelera de actividades también la encontrarás en las redes sociales y en los canales oficiales de cada sede.

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