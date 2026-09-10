[Publicidad]
La CDMX se prepara para la Pachanga Antirracista, un festival que busca convertir el arte y la cultura en un espacio para reflexionar y, sobre todo, rechazar el racismo y la discriminación.
El programa incluye danza, cabaret, performance y hasta sonideras en varios rincones de la CDMX.
en Destinos te informamos cuáles son las fechas que debes agregar a tu calendario cultural.
Leer también Cuándo es el próximo puente vacacional de 2026
¿Qué habrá en la Pachanga Antirracista en CDMX?
La Pachanga Antirracista es un festival que reúne actividades en distintos espacios de la CDMX. Cada sede tendrá una programación que combina conservatorios, exposiciones, pasarela de moda, cine y hasta sonideras para ponerte a bailar, además de propuestas pensadas para disfrutar y reflexionar sobre la diversidad como:
- Artes escénicas: música, teatro, danza y otras expresiones artísticas que visibilizan la riqueza de la herencia cultural de comunidades afromexicanas y pueblos originarios.
- Conservatorios y talleres: espacios de reflexión y diálogo alrededor de temas como la discriminación racial, identidad y autorrepresentación.
- Exposiciones y muestras audiovisuales: artistas visuales y cineastas presentarán exposiciones y proyecciones sobre la diversidad cultural y artística.
- Eventos literarios y de poesía: presentaciones de libros y poesía en lenguas originarias y narrativas que resignifican las identidades.
- Actividades infantiles: para fomentar la empatía y el respeto por la diversidad racial y cultural.
Para desarrollar todas estas actividades, el festival Pachanga Antirracista contará con la participación de artistas, colectivos y agentes culturales.
[Publicidad]
- Sonido Arrecho
- Diablas Afrocosecha
- Pimiento Morrón
- Lupita La Cigarrita y la Familia Campo
- Sangre Nueva Ensamble
¿Cuándo es la Pachanga Antirracista en CDMX?
Del 3 al 22 de octubre de 2026 lánzate a la quinta edición de la Pachanga Antirracista en CDMX.
La gran mayoría de las actividades son gratuitas. Las proyecciones de la Cineteca tienen un costo preferencial de $50.
¿Dónde será la Pachanga Antirracista?
Estas son las principales sedes de la Pachanga Antirracista:
[Publicidad]
- Salón los Ángeles
- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Utopía Meyehualco
- Alameda Central
- Estación Metro Zapata
- Rejas de Chapultepec
- Universidad del Claustro de Sor Juana
- Centro Cultural de España
- Cineteca Chapultepec
- FARO Cosmos
Conoce todos los puntos de encuentro y las actividades en pachanga-antirracista.com.
La cartelera de actividades también la encontrarás en las redes sociales y en los canales oficiales de cada sede.
Leer también Salmon Eye, el espectacular museo flotante de Noruega
[Publicidad]
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
5 Seconds of Summer conquista el Palacio de los Deportes con un concierto convertido en documental
Nación
Sheinbaum responde a Marco Rubio por ver insuficiente lucha contra el narco; "no usen a México en su campaña", sostiene
Mundo
Detienen a 5 mexicanos en Reino Unido; los acusan de producir metanfetaminas
Destinos
5 lugares y actividades cerca de CDMX para el fin de semana