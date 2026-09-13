Con motivo de las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México, una de las dudas recurrentes entre quienes se trasladan en automóvil por la Ciudad de México es si el 15 y 16 de septiembre se deben pagar los parquímetros.

La respuesta depende de la fecha; Autopistas te dice cómo funcionará este sistema de estacionamiento para que no te lleves multas y te arruinen las fiestas patrias.

¿Qué pasará con los parquímetros este 15 y 16 de septiembre?

De acuerdo con la información de EcoParq, el sistema de parquímetros contempla días específicos en los que no se realiza el cobro. Entre ellos se encuentran los días de descanso obligatorio, establecidos por la legislación vigente.

Esta distinción es importante, especialmente durante las fechas patrias, ya que no todos los días relacionados con una celebración nacional tienen la misma consideración legal.

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Por ejemplo, aunque el 15 de septiembre se considera la víspera del aniversario de la Independencia de México, no significa que sea un día de descanso obligatorio.

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Así que, quienes estacionen su vehículo en una zona regulada por parquímetros durante el horario establecido en esta fecha, deberán cubrir la tarifa correspondiente. Recuerda que la noche mexicana no modifica las reglas de operación del sistema.

En cambio, la Ley Federal del Trabajo sí establece el 16 de septiembre como día de descanso obligatorio, por lo que sólo ese día se suspenderá el cobro de parquímetros. Sin duda, representa un beneficio para quienes planean salir de paseo en familia o seguir con actividades del festejo patrio.

La lista de días feriados también incluye otras fechas como el 1 de enero, el 1 de mayo y el tercer lunes de noviembre. Para que lo tengas en cuenta, aquí tampoco se debe realizar el pago en el sistema ecoParq.

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¿Qué otros días no hay cobro de parquímetros en CDMX?

¡Ojo con este dato! Todos los domingos, el cobro de parquímetros también se suspende sin excepción de polígonos: Anzures, Polanco, Lomas, Florida, Benito Juárez Norte y Sur, Roma-Condesa y Guadalupe Inn.

En las colonias Juárez y Cuauhtémoc, este sistema es operado por Servicios Metropolitanos y no por ecoParq. No obstante, la exención de pago aplica de la misma manera.

Estas fiestas patrias, si eres automovilista ten en cuenta la distinción de fechas para el paseo de parquímetros, lo que te permite organizar mejor tus traslados y evitar confusiones al momento de buscar estacionamiento público en la Ciudad de México.

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