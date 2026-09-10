Intocable será una de las agrupaciones que pondrá música a las celebraciones del 15 de septiembre, pero su historia va mucho más allá de las fiestas patrias. Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo se mantiene como uno de los grandes referentes de la música norteña.

La agrupación nació en los años 90 en Zapata, Texas, de la mano de Ricky Muñoz, vocalista y acordeonista, y René Martínez, baterista. Su propuesta combinó la música norteña con sonidos tejanos, rock, pop y cumbia.

Ese estilo los llevó a conquistar al público de México y Estados Unidos, hasta convertirlos en protagonistas de una de las etapas más importantes de la música regional mexicana. Entre sus canciones más recordadas están "¿Y todo para qué?", "Fuerte no soy" y "Eres mi droga".

A lo largo de su carrera, Intocable ha vendido más de 55 millones de álbumes y acumula dos premios GRAMMY y siete Latin GRAMMY, además de múltiples reconocimientos de Billboard.

En 2024 consiguieron otro récord importante cuando "Me Gusta Mi Vida" llegó al número uno de Billboard Regional Mexican Airplay. Con ello alcanzaron 21 primeros lugares en esta lista, una cifra que los colocó entre los artistas más exitosos de su género.

Su historia también incluye grandes escenarios. Han agotado seis noches consecutivas en el Auditorio Nacional y se convirtieron en el primer grupo mexicano-estadounidense en actuar durante el medio tiempo de un partido de la NFL en el estadio de los Dallas Cowboys.

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A estos reconocimientos se sumó uno de los más importantes en 2026: Intocable recibió la estrella número 2,852 del Paseo de la Fama de Hollywood, en la categoría de Grabación, consolidando su lugar dentro de la historia de la música.

De los escenarios a TikTok

Lo curioso es que Intocable no solamente ha conquistado a quienes crecieron escuchando sus discos. En los últimos años, sus canciones encontraron una segunda vida entre usuarios jóvenes que las utilizan como banda sonora de videos y memes.

"¿Y todo para qué?", "Fuerte no soy" y otros de sus clásicos aparecen en contenidos sobre rupturas, decepciones amorosas y situaciones cotidianas. El dramatismo de sus letras, combinado con escenas humorísticas, convirtió a la agrupación en material recurrente de TikTok.

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Así, Intocable pasó de ser una banda asociada con los papás y las reuniones familiares ahora ha pasado a formar parte de las nuevas generaciones. Sus canciones han demostrado que el desamor nunca pasa de moda, aunque ahora se convirtieron en un meme.

Este 15 de septiembre, la agrupación llegará al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar las fiestas patrias. Intocable tiene programado subir al escenario a las 21:00 horas, antes de la ceremonia del Grito de Independencia.

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