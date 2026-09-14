Con un estilo 100% vikingo, The War Raiders (Erik e Ivar) llegaron a Triplemanía 34 no sólo como estrellas de WWE, sino como Campeones de Parejas de AAA, y lo hacen a sabiendas del peso histórico que carga ese cinturón, que han portado personajes legendarios en México como La Parka, Octagón y El Hijo del Santo, entre otros.

“Significa todo para nosotros. Hemos competido al más alto nivel en cada organización de parejas en todo el mundo, desde Japón a Estados Unidos y ahora México. Tener estos títulos históricos es muy importante y es parte de quienes somos, de lo que más valoramos de la lucha libre, la historia de la disciplina”, aseguró Erik Raymond Rowe.

“Miramos hacia atrás en la historia y vemos cómo Hulk Hogan tuvo este título y todas esas grandes estrellas. Ahora, aquí estamos en AAA y vemos la compañía que tenemos y sentimos que para siempre escribimos nuestros nombres en los libros de historia, junto a ellos”, dijo Ivar Hanson.

Sobre si han tenido que adaptar su estilo brutal y de poder al aéreo y rápido de México, fueron contundentes.

“Somos muy bendecidos de que nuestro estilo se traduce de forma universal, porque no hay nada especial o secreto en nuestro estilo”, aclaró Ivar. “Simplemente, te golpeamos tan fuerte como podemos y luego te saltamos desde muy, muy alto, y eso nadie lo puede frenar”.

Además de lo que sucede arriba del ring, parte de lo que más les ha sorprendido para bien a ambos sobre el estilo de lucha tricolor es la sazón: “Amamos la pasión. Hay tanto fuego y energía. Se siente el amor por la lucha libre de parte del público”.

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“Hay un tipo de energía diferente y un tipo de pasión diferente que puedes sentir, es una pasión emocional, que es única”, afirmó Erik.

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