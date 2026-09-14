Este lunes, 14 de septiembre, se lleva a cabo la 78 edición de los Emmy, los premios que a la excelencia la televisión estadounidense y, más recientemente el streaming y Taylor Swift, que no se dedica la actuación tuvo una aparición especial.

Los Emmy tienen, esta noche, como anfitriona a Mariska Hargitay, la actriz mejor recordado por su papel como Olivia Benson en "La ley y el orden".

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Mientras la gala era introducida, proyectaron en el Peacock Theater, en Los Ángeles, California, proyectaron una parodia de uno de los capítulos de la serie donde da vida a una detective de la llamada Unidad de Víctimas Oficiales.

En el cuasi/episodio aparecen Mariska, Ice-T, que le da vida al sargento Odafin Tutuola e, inesperadamente, también actuó Taylor Swift, como otra agente se investigación.

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La participación de la cantante no es casualidad, también está nominada a una categoría, por su concierto grabado, titulado "Taylor Swift, The Eras Tour/ The Final Show", del que la joven es ejecutiva.

Y aunque ya se confirmó que Taylor no se presentará en la gala, apareció en el sketch pregrabado.