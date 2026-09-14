La denuncia realizada por integrantes de Guabirá de Montero volvió a encender las alarmas sobre la influencia de grupos dedicados al amaño de partidos en el futbol sudamericano.

Lo que parecía una derrota deportiva más terminó convirtiéndose en un escándalo de grandes dimensiones, luego de que miembros del club aseguraran haber sido víctimas de amenazas antes de enfrentar al Always Ready en el campeonato boliviano.

Lee también Cristiano Ronaldo pierde la paciencia y se lanza contra aficionados en Arabia Saudita

Las acusaciones fueron dadas a conocer por el cuerpo técnico y varios futbolistas del conjunto azucarero, quienes señalaron que personas vinculadas presuntamente a redes de apuestas ilegales intentaron influir en el resultado del encuentro. De acuerdo con la versión presentada por el club, las presiones comenzaron horas antes del partido y estuvieron dirigidas a jugadores considerados clave dentro del plantel.

La denuncia más grave fue realizada por el entrenador Bernardo Egüez, quien reveló que el arquero Manuel Ferrel habría recibido amenazas de muerte contra él y su familia. Según explicó el estratega, los responsables exigían que el guardameta permitiera una cantidad determinada de goles durante el partido.

Lee también Cruz Azul no despega rumbo a Miami; busca viajar hoy o mañana para enfrentar a Messi

[Publicidad]

Tras la contundente derrota por 6-0 ante Always Ready, los integrantes de Guabirá decidieron hacer pública la situación y solicitar el apoyo de las autoridades para investigar lo ocurrido. Tanto jugadores como miembros del cuerpo técnico aseguraron estar dispuestos a colaborar con cualquier proceso que permita identificar a los responsables.

El caso ha generado una fuerte reacción dentro del balompié local, especialmente porque no es la primera vez que surgen denuncias relacionadas con presuntos arreglos de partidos en Bolivia. En años recientes, la Federación Boliviana de Futbol ha reconocido la existencia de investigaciones sobre posibles redes dedicadas al amaño de encuentros, un problema que continúa representando una amenaza.