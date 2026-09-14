La necesidad de liquidez impulsa los préstamos de dinero en efectivo a cambio de poner el auto propio en garantía. La modalidad no es nueva, ya que Nacional Monte de Piedad lo ofrece desde hace años, pero recientemente han entrado nuevos jugadores como Presta Prenda, Autopresta y Kavak.

Presta Prenda, la casa de empeño que forma parte de Grupo Salinas, comenzó a ofrecer préstamos en efectivo poniendo en garantía un auto propio en abril del año pasado, en 10 ciudades, pero debido a la demanda la intención es ofrecerlo en las mil 100 sucursales de Presta Prenda en todo el país.

Este tipo de préstamo empezó en la Ciudad de México y Estado de México, donde se concentra la mayor cantidad de clientes de Grupo Salinas, pero ya se expandió a Puebla, Querétaro, Nuevo León y Yucatán.

En Presta Prenda, los clientes solicitan entre 100 y 120 mil pesos en promedio y el máximo a prestar es de 300 mil pesos.

El esquema funciona como un préstamo prendario tradicional en el que los periodos de pago son a 28 días y al final del plazo, el cliente puede liquidarlo para pagar el capital y los intereses de ese mes o sólo los intereses, y el crédito dura lo que el cliente necesite.

Por su parte, Kavak comenzó a ofrecer este tipo de préstamo en noviembre del año pasado.

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Dependiendo de las características del vehículo y del solicitante, se puede prestar hasta 75% del valor del auto, con plazos de hasta 60 meses en un proceso digital.

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