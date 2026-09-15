Tras sumar minutos tanto en la liga griega como en la Copa de Grecia, Armando "Hormiga" González continúa ganando terreno en el Olympiacos, equipo que ha depositado su confianza en el delantero mexicano para reforzar su ataque ante las bajas por lesión que ha sufrido en las últimas semanas.

El atacante ha respondido de gran manera a esa oportunidad. Con actuaciones destacadas y goles importantes, González ha comenzado a demostrar el potencial que lo llevó al futbol europeo, mostrando cada vez mayor confianza dentro del terreno de juego y una mejor conexión con sus compañeros.

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El buen momento del exjugador de Chivas tendrá un nuevo desafío este miércoles, cuando dispute su primer partido en la Europa League 2026. El conjunto griego recibirá al Jagiellonia de Polonia en el Estadio Georgios Karaiskakis, en un encuentro que marcará el estreno del mexicano en una de las competencias más importantes del continente.

A continuación, te compartimos todos los detalles del partido, incluyendo el horario y las opciones para verlo completamente en vivo.

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Horario y canal para ver el juego del mexicano