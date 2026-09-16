Antonio Campos, hijo de la leyenda mexicana Jorge Campos, continúa dando de qué hablar en la Canadian Premier League, donde se ha consolidado como una pieza importante del Inter Toronto Football Club. El guardameta volvió a destacar bajo los tres postes con una actuación sobresaliente que contribuyó al triunfo de su equipo por marcador de 3-1 ante el Vancouver Football Club.

Luego de cumplir recientemente el sueño de debutar como profesional, una ocasión especial en la que incluso recibió la felicitación de su padre sobre el terreno de juego, el arquero mexicano volvió a responder a la confianza del cuerpo técnico con una actuación de alto nivel.

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Campos saltó al campo con una llamativa indumentaria en color rosa mexicano y fue protagonista de una de las mejores jugadas del encuentro. El joven guardameta mantuvo su portería en cero y se ganó el reconocimiento de la liga gracias a una espectacular intervención que evitó un gol prácticamente cantado.

La acción llegó tras un potente disparo que parecía tener destino de red, pero Antonio reaccionó con una impresionante estirada para desviar el balón a tiro de esquina. La atajada desató la euforia de sus compañeros y le valió ser reconocida como una de las mejores intervenciones de la jornada entre los guardametas de la competición.

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Como era de esperarse, la jugada no tardó en viralizarse en redes sociales, donde aficionados y analistas destacaron las similitudes entre Antonio y su padre. Sus reflejos provocaron que muchos compararan al joven portero con el histórico exportero de la Selección Mexicana.