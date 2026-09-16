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Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia expresó a la familia de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en el municipio de Cuautla, y al grupo de universitarios que se han manifestado para exigir justicia, que comparte su dolor y su exigencia de justicia.
“Como gobernadora, estoy dando seguimiento personal al caso y coordinando todas las capacidades del Gobierno del Estado para que el probable responsable rinda cuentas ante la ley. No daremos ni un paso atrás frente a la impunidad”, sostuvo en un comunicado.
En un segundo mensaje confirmó la obtención de una orden de aprehensión, por parte de la Fiscalía General del Estado, para ser ejecutada en contra del presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, identificado como Francisco Javier “N”, “El Paco” y/o “El Trompas”.
La gobernadora aprovechó para pedir el apoyo de la sociedad para detener al presunto homicida. “Si alguien tiene información que permita dar con su paradero, es muy importante que se comuniquen a los teléfonos de la fiscalía que aparecen aquí en este video. Quiero reiterarles que no descansaremos hasta dar con el que resulte responsable y haremos justicia con todo aquel que atente contra la paz de los morelenses”, prometió.
Antes, la gobernadora se refirió a los estudiantes que protestaron en los municipios de Cuernavaca, Cuautla y Yautepec para exigir justicia para Claudia Tacoronte. Dijo que para el gobierno estatal la construcción de paz también requiere escuchar a las juventudes, atender sus preocupaciones y trabajar de manera conjunta para garantizar sus derechos y avanzar hacia una sociedad en la que todas las mujeres puedan vivir libres y seguras.
Sobre la irrupción de estudiantes en el desfile cívico-militar por la Independencia de México, les dijo que su administración reconoce “el ejercicio de su derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, que el Gobierno estatal reconoce y respeta”.
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También expresó que su gobierno mantiene la colaboración institucional con la Fiscalía General del Estado, autoridad autónoma responsable de conducir la investigación, y dará seguimiento al caso en el ámbito de sus atribuciones, con pleno respeto a las facultades de dicha institución.
Estudiantes de la UAEM protestan por asesinato de Claudia Tacoronte; exigen justicia y mayor seguridad para universitarias
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