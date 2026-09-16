Estados | 16-09-26 | 17:35 |

Cuernavaca, Mor.- La expresó a la familia de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en el municipio de , y al grupo de universitarios que se han manifestado para exigir justicia, que comparte su dolor y su exigencia de justicia.

“Como gobernadora, estoy dando seguimiento personal al caso y coordinando todas las capacidades del para que el probable responsable rinda cuentas ante la ley. No daremos ni un paso atrás frente a la impunidad”, sostuvo en un comunicado.

En un segundo mensaje confirmó la obtención de una , por parte de la Fiscalía General del Estado, para ser ejecutada en contra del presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, identificado como Francisco Javier “N”, “El Paco” y/o “El Trompas”.

La gobernadora aprovechó para pedir el apoyo de la sociedad para detener al presunto homicida. “Si alguien tiene información que permita dar con su paradero, es muy importante que se comuniquen a los teléfonos de la fiscalía que aparecen aquí en este video. Quiero reiterarles que no descansaremos hasta dar con el que resulte responsable y haremos justicia con todo aquel que atente contra la paz de los morelenses”, prometió.

Estudiantes irrumpieron en el desfile cívico-militar por la Independencia de México, en Morelos. | Foto: Justino Miranda / EL UNIVERSAL.
Estudiantes irrumpieron en el desfile cívico-militar por la Independencia de México, en Morelos. | Foto: Justino Miranda / EL UNIVERSAL.

Antes, la gobernadora se refirió a los estudiantes que protestaron en los municipios de Cuernavaca, Cuautla y Yautepec para exigir justicia para Claudia Tacoronte. Dijo que para el gobierno estatal la construcción de paz también requiere escuchar a las juventudes, atender sus preocupaciones y trabajar de manera conjunta para garantizar sus derechos y avanzar hacia una sociedad en la que todas las mujeres puedan vivir libres y seguras.

Sobre la irrupción de estudiantes en el desfile cívico-militar por la Independencia de México, les dijo que su administración reconoce “el ejercicio de su derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, que el Gobierno estatal reconoce y respeta”.

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También expresó que su gobierno mantiene la colaboración institucional con la Fiscalía General del Estado, autoridad autónoma responsable de conducir la investigación, y dará seguimiento al caso en el ámbito de sus atribuciones, con pleno respeto a las facultades de dicha institución.

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JACL/cr

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