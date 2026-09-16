Cuernavaca.— Claudia Tacoronte llegó a Morelos el 14 de agosto pasado, proveniente de la Universidad de Granada, España, en intercambio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y lo primero que preguntó a sus compañeras fue si era verdad lo que se escuchaba de México, si era peligroso...

Sus compañeras dicen que eso lo preguntaba mucho. Recuerdan a Claudia como una joven sociable, se llevaba bien con todos.

En el evento de despedida en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), una de sus compañeras se pronunció contra la violencia que enluta a las familias.

En la marcha, decenas de jóvenes gritaron consignas para demandar celeridad en las investigaciones del crimen de Claudia Tacoronte, así como la captura del responsable. Foto: Tony Rivera

“Ninguna familia debería despedir a una hija, ninguna amistad debería perder a una compañera y ningún estudiante debería haber truncado sus sueños por la violencia. No podemos acostumbrarnos a que estas historias se repitan. No podemos permitir que el miedo ni la indiferencia sean más fuertes que la exigencia de vivir en un lugar donde todas las personas pueden sentirse segura”, dijo una alumna en medio del llanto.

La expresión de dolor y duelo por el crimen de Claudia Tacoronte cobra relevancia porque la seguridad del municipio de Cuautla, considerado una de las regiones con más altos índices de extorsión y delitos de alto impacto a nivel nacional, se encuentra en manos del gobierno federal desde julio pasado, cuando se puso en marcha el Plan Cuautla para inhibir la acción de la delincuencia organizada

El Plan Cuautla inició sus operativos en julio pasado con más de mil elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Marina, la FGR, así como con autoridades estatales y municipales.

[Publicidad]

Sin embargo, exhibió su debilidad y la falta de coordinación con el asesinato de Claudia.

De acuerdo con Juan Barrales, presidente del Patronato de la Casa de la Cultura, donde ocurrió el feminicidio, los organizadores de la 42ª Fiesta Nacional de la Planta Medicinal solicitaron a las autoridades municipales seguridad para los dos días del evento, pero nunca obtuvieron respuesta.

Alumnos exigieron medidas efectivas de seguridad para toda la comunidad estudiantil. Foto: Tony Rivera

El asesinato de la joven española también ocurrió pese al Plan Integral de Seguridad Universitaria, presentado como una iniciativa del gobierno estatal para garantizar condiciones de seguridad, protección y bienestar integral a la comunidad universitaria de Morelos. El plan tiene como propósito transformar las condiciones de seguridad en los espacios universitarios y sus entornos a través de dos líneas de acción: el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad y la atención a las causas estructurales de la violencia mediante acciones de prevención.

[Publicidad]

La Casa de Cultura, sin embargo, no forma parte de la UAEM, aunque alumnas afirmaron que la universidad debería dar garantías de seguridad a sus estudiantes de intercambio.

Exigen justicia

La rabia y el coraje regresaron a los rostros de las estudiantes de la UAEM al marchar para manifestar su repudio por los crímenes en contra de sus compañeras —cinco desde abril de 2025— y la implementación de medidas efectivas de seguridad.

El contingente partió de su sede, en el poblado de Chamilpa, y pasado el mediodía arribó al corazón de Cuernavaca. Su paso fue acompañado de consignas en demanda de justicia para su compañera apuñalada la noche del sábado, en el municipio de Cuautla, presuntamente al oponerse a un asalto.

[Publicidad]

El cerco con vallas metálicas, colocado alrededor del zócalo de Cuernavaca, no fue impedimento para que el contingente estudiantil entrara a la plancha y enseguida arremetió contra puertas y vidrios del Palacio de Gobierno.

Demandaron mayor seguridad para los estudiantes, celeridad en las investigaciones del asesinato de Claudia y la captura del responsable. Sobre la explanada colocaron banderas de México y España como símbolo de hermandad.

El contingente exigió la implementación de medidas efectivas para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil y acusaron a la UAEM de ignorar los casos de violencia en Morelos y, al mismo tiempo, promover programas de intercambio internacional sin garantizar condiciones de seguridad.

[Publicidad]

Presunto responsable del crimen

Este martes, EL UNIVERSAL tuvo acceso a un video en el que se ve a un hombre señalado como el presunto asesino de la estudiante Claudia Tacoronte, quien falleció el sábado pasado en Cuautla luego que un hombre la atacara con un arma blanca.

Presunto asesino de la estudiante Claudia Tacoronte. Foto: Tomada de video

En la imagen, que dura tres segundos, se ve al hombre con una camiseta blanca, unas bermudas claras y zapatos oscuros correr por una calle.

Se observa que en la mano derecha lleva un objeto que podría ser un cuchillo.

[Publicidad]

El video, grabado por una cámara de vigilancia en la zona, tiene la fecha del 12 de septiembre y marca las 20:51:26 horas.

Te puede interesar

VIDEO Hermana de Claudia Tacoronte exige justicia por asesinato de la estudiante; "Nadie te prepara para esto", dice

[Publicidad]

Alumnos de la UAEM condenan feminicidio de Claudia Tacoronte; Universidad promueve intercambios sin garantizar seguridad, dicen

Caso Claudia Tacoronte en Morelos; así fue la última publicación de la estudiante

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.