A casi dos años de haber salido del gobierno federal, el exsecretario de Marina (Semar), almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, tiene un doble blindaje, pues su paradero, bienes, inversiones y ahorros son un misterio.

Las declaraciones patrimoniales y de intereses de Ojeda Durán se mantienen reservadas por motivos de seguridad nacional y se podrán conocer hasta el 1 de enero de 2030.

Al consultar en la plataforma Declaranet, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se indica que la información patrimonial del quien fuera secretario de Marina en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra reservada con base en disposiciones legales.

Justifican reserva de las declaraciones patrimoniales. Fotos: Especial

“La información que corresponde a esta declaración patrimonial y de intereses se encuentra reservada en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia”, indica.

Destaca que el 1 de enero del año pasado el Comité de Transparencia de la Marina reservó por cinco años las declaraciones patrimoniales de más de 2 mil elementos navales que causaron baja a partir del 1 de octubre de 2024, fecha en la que terminó el sexenio de AMLO e inició el actual gobierno, al afirmar que representa un riesgo real, demostrable e identificable el hacer públicas estas declaraciones, al argumentar que se compromete la seguridad pública y la defensa nacional.

También se advierte que difundir las declaraciones patrimoniales de ese personal naval abre la posibilidad de que integrantes de la delincuencia organizada tengan acceso a información sensible sobre personal involucrado “potenciando una amenaza contra la vida, seguridad y salud de ellos y sus familias”.

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Esta reserva de la declaración del exsecretario de Marina se encuentra en medio del escándalo de sus sobrinos políticos, los exmarinos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, acusados de ser parte de una red criminal de huachicol fiscal en aduanas marítimas.

“Nadie sabe dónde está”

El pasado 28 de agosto, Ojeda Durán fue citado a declarar durante la audiencia de imputación del excontralmirante Fernando Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal en las aduanas marítimas.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega que no lo pudo localizar, según afirmó Epigmenio Mendieta, abogado de Farías Laguna.

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En entrevista, el litigante señaló que él solicitó que Ojeda Durán, tío político de los hermanos Farías Laguna, estuviera presente en la diligencia en la que se vinculó a proceso al exmarino por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

“Yo pedí que se citara y que estuviera presente. Esa citación la hizo la Fiscalía General de la República, pero resulta que no lo localizan, nadie sabe ahora dónde vive. Yo lo solicité, fue uno de los medios de prueba que solicité para que estuviera presente”, indicó.

Riesgo real y demostrable, difundir declaración patrimonial

El 1 de enero de 2025 el Comité de Transparencia de la Marina reservó por cinco años las declaraciones del personal militar de la institución que causaron alta y baja en el cuarto trimestre de 2024, que comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024, al afirmar que representa un riesgo real, demostrable e identificable debido a que se compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional.

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También se argumenta que difundir estas declaraciones patrimoniales se abre la posibilidad de que la delincuencia organizada tenga acceso a información sensible sobre personal involucrado en acciones de adiestramiento operativo y temas de inteligencia.

“La difusión de la información de las declaraciones patrimoniales del personal militar de la Secretaría de Marina representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, dado que se compromete la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional al contemplar a personal naval encargado de llevar a cabo acciones y/o estrategias de control específicas en las áreas operativas y de inteligencia pertenecientes a la institución.

“Integrantes de la delincuencia organizada podrían tener acceso a la información sensible y operativa de los militares que les permitiría identificarlos como exmilitares que participaban en operaciones que llevaron a cabo en esta dependencia, potenciando considerablemente una amenaza contra la vida, seguridad y salud de estos exmilitares y la de sus familias”.

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Reserva, por ley

El Comité de Transparencia de la Marina destacó que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública advierte en su artículo 110 que como “información reservada” podrá reservar aquella cuya publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.

Patrimonio en 2018

En diciembre de 2018, en su declaración patrimonial al iniciar el gobierno de López Obrador, Rafael Ojeda Durán detalló que recibía un ingreso mensual por el cargo de secretario de Marina un total de 129 mil 967 pesos.

No reportó bienes muebles a su nombre y sólo dijo tener una camioneta Mitsubishi modelo Endeavor Limited 2009 con valor de 285 mil 913 pesos que compró a crédito.

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Informó que en ese año tenía un crédito hipotecario con saldo de 143 mil 869 pesos, el cual fue otorgado en septiembre de 2012 por un monto original de 915 mil pesos.

En mayo de 2023 reportó ingresos por su salario por el cargo de un millón 823 mil 206 pesos.

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