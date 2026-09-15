El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico y fue asesinada con arma blanca en el municipio de Cuautla, se suma a los asesinatos de Aylin Rodríguez, Kimberly Ramos y Karol Toledo, tres estudiantes mujeres asesinadas durante 2026, cuyos casos ya habían generado indignación y movilización de la comunidad universitaria.

“Con Claudia, son cuatro estudiantes mujeres asesinadas en un mismo año, una realidad que exige respuestas institucionales frente a la violencia que afecta a las mujeres jóvenes y estudiantes en Morelos”, advirtió el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Mencionó que si bien la Fiscalía General del Estado de Morelos ha señalado que estos casos son hechos aislados y que no existen elementos para establecer una relación entre ellos, corresponde a las autoridades determinar las circunstancias de cada investigación. Sin embargo, afirmó, cuatro estudiantes mujeres asesinadas durante un mismo año exigen fortalecer las acciones de prevención, protección y atención, así como revisar las condiciones que permiten que estas violencias continúen ocurriendo.

La organización exigió a la Fiscalía General del Estado de Morelos que los feminicidios de las 4 estudiantes sean investigados con debida diligencia reforzada, perspectiva de género y máxima rigurosidad; que se agoten todas las líneas de investigación y que sus familias tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y una participación digna durante todo el proceso.

“La nacionalidad de Claudia ha dado a este caso una dimensión internacional, pero su vida tiene el mismo valor que la de todas las mujeres asesinadas en México. Claudia tenía 21 años y tenía derecho a estudiar, viajar, transitar libremente y regresar a casa, pero ese derecho le fue arrebatado”, explicó la ONG dirigida por María Luz Estrada.

Señaló que los feminicidios también adquieren especial relevancia porque Cuautla es uno de los ocho municipios de Morelos donde fue declarada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) el 10 de agosto de 2015. A más de una década de su declaratoria, la persistencia de la violencia feminicida obliga a revisar los resultados de las medidas implementadas. Durante 2025 se realizaron únicamente dos sesiones de seguimiento de la AVGM, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación institucional, el seguimiento y la rendición de cuentas.

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Además, el feminicidio de Claudia ocurrió mientras Cuautla se encuentra bajo un operativo especial de seguridad denominado Plan Cuautla. Este contexto hace indispensable que las estrategias de seguridad incorporen acciones específicas y permanentes para prevenir y atender las violencias contra las mujeres.

En este contexto, el OCNF hizo un llamado a la Secretaría de las Mujeres del Estado de Morelos, como instancia responsable de impulsar la política estatal en materia de prevención y atención de las violencias contra las mujeres, para que convoque al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de la AVGM a una sesión de trabajo extraordinaria que permita revisar los casos de las estudiantes asesinadas durante 2026, evaluar las medidas de prevención implementadas y determinar acciones urgentes para evitar nuevos hechos de violencia feminicida.

Asimismo, exigió al Gobierno de Morelos que informe públicamente sobre los avances y resultados de la AVGM, incluyendo las acciones realizadas en los municipios alertados, el grado de cumplimiento de las medidas establecidas y los resultados obtenidos. La organización puntualizó que a la fecha, existe una ausencia de información pública suficiente sobre el cumplimiento de la Alerta, lo que limita la posibilidad de evaluar su efectividad y de conocer las acciones que las instituciones están realizando para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres.

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Por otra parte, consideró que las instituciones de educación superior también tienen una responsabilidad fundamental. Aseguró que los asesinatos de cuatro estudiantes mujeres durante 2026 hacen indispensable que las universidades fortalezcan sus protocolos, mecanismos de prevención, atención y protección, así como la coordinación con las autoridades. Esta responsabilidad también alcanza a las estudiantes que llegan a Morelos mediante programas de intercambio y movilidad académica.

Asimismo, exigió al Gobierno de Morelos y a las instituciones responsables de la AVGM informar públicamente sobre las acciones implementadas en Cuautla y en los demás municipios alertados, sus resultados y las medidas que serán fortalecidas para prevenir nuevos casos de violencia feminicida.

De igual manera, hizo un llamado a las instituciones de educación superior, particularmente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para fortalecer sus mecanismos de prevención, atención, protección y acompañamiento para las estudiantes, garantizando protocolos efectivos y con seguimiento institucional.

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Feminicidio de estudiante española de la UAEM exhibe falsas promesas de seguridad de Morena: PRI

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reprochó al gobierno de la morenista Margarita González Saravia, en Morelos sea incapaz de frenar los feminicidios de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En redes sociales, el dirigente partidista señaló que la muerte de la joven española Claudia Tacoronte exhibe las falsas promesas de Morena de garantizar la seguridad de las y los estudiantes en Morelos.

“¿Cuántas estudiantes más tienen que ser asesinadas para que el gobierno de Morena en Morelos haga su trabajo? Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años, vino desde España a estudiar en la UAEM y llevaba menos de un mes en nuestro país. El sábado fue asesinada con arma blanca en Cuautla. Es la cuarta estudiante de la UAEM asesinada en apenas siete meses.

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“¿Dónde están las 5 mil cámaras que prometieron? ¿Dónde quedaron los módulos de seguridad?”, cuestionó.

Recordó que en marzo de este año, después de los asesinatos de Kimberly Ramos y Karol Toledo, el gobierno de Morena “salió a presumir su famoso Plan Integral de Seguridad Universitaria”.

“Prometieron vigilancia, cámaras y seguridad. En junio asesinaron a Michelle Fuentes, de apenas 15 años. Ahora asesinaron a Claudia. De nada sirven los anuncios, las fotos y los convenios si las estudiantes siguen pagando las consecuencias de un gobierno incapaz y completamente rebasado”, puntualizó.

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Alejandro Moreno destacó que el problema de la inseguridad en Morelos ya cruzó nuestras fronteras, pues dos universidades españolas tomaron medidas sobre sus intercambios con instituciones morelenses.

Resaltó que además, los estudiantes de la UAEM “salieron a las calles a exigir algo tan básico como estudiar sin acabar muertos”.

“¡Qué vergüenza de gobiernos de Morena! Son cínicos, irresponsables e incapaces de cumplir con su obligación de cuidar a la gente”, denunció.

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