Nación | 15-09-26 | 17:27 | Actualizada | 15-09-26 | 17:33 |

Morena designó a Julieta Ramírez como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para el estado de Baja California.

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aov/bmc

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