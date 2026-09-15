Con vallas metálicas, se restringió el acceso a plancha del Zócalo de la Ciudad de México para ver a Intocable y luego el 216 Aniversario del Grito de Independencia, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. "¡Muestren el brazalete!”, les gritan para dejarlos ingresar, otros portan un sticker con la leyenda "BNM".

Asistentes aseguran que les fue entregado previamente y sin él no podrán abordar en los camiones en que fueron transportados.

La tarde de este martes 15 de septiembre en el Centro Histórico se vive festiva y tricolor, pues con banderas, sombreros y playeras de la Selección Mexicana, turistas y mexicanos se dirigen hacia la Plaza de la Constitución para integrarse a las fiestas patrias y ver la participación de José Alfredo Jiménez Medel, Legado de Grandeza, así como de los tres ganadores del concurso México Canta, implementado por el gobierno federal.

🇲🇽“¡Muestren el brazalete!”: Restringen acceso a plancha del Zócalo a personas que no cuentan con distintivo.

📷Ulises Uribe | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/DcCtISMvpi — El Universal (@El_Universal_Mx) September 15, 2026

Desde las 20 horas, se espera la concentración de miles de personas, mientras que la agrupación Intocable comenzará su espectáculo a las 21:45 horas y a las 22:50, la presidenta Claudia Sheinbaum dará inicio a la ceremonia oficial del Grito, siendo esta la segunda ocasión que la encabeza.

“Venimos desde Texas por el Grito, pero también por Intocable, llevamos como una semana de vacaciones en México, pero venimos al Grito específicamente. Llegamos (al zócalo) a las 9 de la mañana y dependiendo de cómo está el ambiente, nos vamos a quedar todo el día”, dice Daniel a este medio.

Desde las calles 5 de Mayo, José Maria Pino Suárez, 5 de Febrero, Tacuba e Isabel La Católica, 16 de Septiembre y Venustiano Carranza, la ola tricolor avanza y se detiene ocasionalmente para disfrutar de unos tacos al pastor, tamales, pozole y tacos de canasta que comercios y vendedores ambulantes ofrecen. Además de comprar recuerditos, banderas, llaveros, pines, stickers, gorras, matracas y latas de espuma para celebrar toda la noche.

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Turistas y connacionales se toman fotografías en spots con banderas, cactus y fotografías de personajes históricos como: Miguel Hidalgo y Costilla,

Ignacio Allende, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez. También abunda propaganda del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al igual que del partido Morena.

Calcomanía color mostaza con las letras "BMX" y pulseras moradas, distintivos de algunos asistentes al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) al área delantera. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

El Centro Histórico también luce abarrotado de puestos con mercancía alusiva a la fecha, negocios con música de Juan Gabriel, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Carin León y Peso Pluma, aunque el mariachi predomina en restaurantes exclusivos de comida mexicana, pozole, cerveza y pulque. Los asistentes a la celebración aprovechan para tomar videos, refrescarse con aguas naturales o frappes y convivir en familia a la espera de las actividades culturales programadas.

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Desde las estaciones de metro Allende, Bellas Artes y Pino Suárez, familias enteras se abren paso hacia el zócalo, donde son revisadas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En los accesos de la avenida 5 de Mayo, 20 de noviembre y Francisco I. Madero, elementos policiacos esculcan mochilas y bolsas y decomisan latas de aerosol, sombrillas, cigarros y bebidas alcohólicas, objetos prohibidos que buscan garantizar la seguridad y llevar a cabo las celebraciones sin contratiempos.

“Soñamos con verlos desde hace años, no nos lo perderíamos por nada… creemos que la seguridad está bien y esperamos que la gente no se aloque cuando empiece todo el show”, dice Guadalupe mientras espera ansiosa junto a su familia.

Calcomanía color mostaza con las letras "BMX" y pulseras moradas, distintivos de algunos asistentes al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) al área delantera. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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bmc