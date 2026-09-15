Margarita llegó al Zócalo de la Ciudad de México desde las 12:00 horas “para tener un buen lugar y ver bien el Grito de Independencia”, ya que es la primera vez que asiste a este evento.

Originaria de Tijuana, Baja California, la mujer programó sus vacaciones junto con sus amigas para pasar las fiestas patrias en el Centro Histórico, por lo que se previno desde un inicio para esperar en la Plancha Mayor más de 11 horas antes de que comenzara la ceremonia protocolaria.

“Nos vamos a quedar hasta el final, hasta que acabe el baile; ese es el plan que tenemos. Compramos agua y todo, trajimos bancos porque es cansado estar parado todo el rato”, explicó Margarita mientras permanecía sentada en un banco plegable junto a una valla metálica.

En un recorrido realizado por este diario se observó que comenzaron a llenarse los dos primeros cuadros de la Plancha Mayor. Después de pasar los filtros de seguridad instalados en las calles Francisco I. Madero, 16 de Septiembre y 20 de Noviembre, las personas desfilaron por el lugar con banderas sobre la espalda, sombreros anchos y penachos tricolores.

Con un sombrero de paja pintado de verde, blanco y rojo, Moisés Ruiz comentó que se trasladó desde la alcaldía Gustavo A. Madero para alcanzar un buen lugar y presenciar el ambiente de este evento.

Daniel, asistente al 216 aniversario de la Independencia de México en el Zócalo capitalino, desde Texas, Estados Unidos. Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

“Este es el tercer año consecutivo que vengo. Llegué desde las dos de la tarde porque, entre más temprano vengas, alcanzas un lugar más adelante. Aquí estamos apoyando a la cultura mexicana”, enfatizó el joven mientras se acomodaba una bandera de México a manera de capa.

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Aún bajo el sol de la tarde, Delfina y su esposo colocaron sus bancos plegables en un pequeño espacio con sombra detrás de una pantalla. La mujer refirió que decidieron viajar desde California, Estados Unidos, para celebrar sus 50 años de matrimonio durante las fiestas patrias en el Zócalo.

“Estaremos tres días por acá (en la capital) y luego nos iremos cuando termine el desfile”, explicó Delfina, quien llegó desde las 15:00 horas y se preparó con impermeables ante la posibilidad de lluvia durante la tarde o la noche.

El flujo de asistentes al Zócalo continuó durante la tarde de este martes, mientras que la ceremonia oficial del Grito de Independencia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, está programada para las 23:00 horas.

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