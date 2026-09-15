Para Erik Lira, que Rafa Márquez esté al frente de la Selección Mexicana es una señal positiva para el futuro del Tricolor. El capitán de Cruz Azul considera que el exdefensa tiene las herramientas necesarias para encabezar el proceso que tendrá como siguiente gran objetivo la Copa del Mundo de 2030.

Lira conoce de cerca el trabajo de Márquez. El ahora técnico del Tri formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre y tuvo un papel importante durante el Mundial de 2026, torneo en el que México alcanzó los octavos de final antes de caer 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

“De Rafa Márquez sabemos lo que es para el futbol mexicano. Estoy seguro que él está preparado y quiere ser el mejor entrenador. Estoy muy emocionado de que sea el entrenador de la selección y estoy seguro de que lo va a hacer muy bien”, expresó el mediocampista de Cruz Azul.

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Lira también vivió un torneo especial bajo aquella estructura. El futbolista cementero se ganó un lugar en el cuadro titular por encima de Edson Álvarez y comenzó desde el arranque el duelo frente a Sudáfrica, una experiencia que le permitió conocer de primera mano la influencia de Márquez dentro del vestidor.

“Era muy importante Rafa en el plantel. Dice pocas palabras, pero son muy concisas y muy importantes”. Lira enfatizó que la voz del histórico capitán tenía un peso especial antes de los partidos: “Era el que tenía la última palabra antes de salir a la cancha y el que te ponía la piel chinita, era el que te motivaba o el que te motiva. Y la verdad que es muy importante, era muy importante para la etapa de Javier, y hoy en día, como cabeza de grupo, seguirá siendo muy importante”.

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Para el jugador de Cruz Azul, esa personalidad puede marcar la nueva etapa de la Selección Mexicana. Márquez ya conoce al grupo, vivió el proceso anterior desde dentro y ahora tendrá la responsabilidad principal, con Andrés Guardado como parte de su equipo, una combinación que para Lira puede aportar un estilo distinto al conjunto nacional.

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Cruz Azul, el sueño europeo y una oportunidad que Lira todavía quiere perseguir

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Fuera del tema de selección, Lira dejó claro que nunca existió molestia con Cruz Azul después de que no se concretó su llegada al Mónaco. “En ningún momento estuve ni enojado ni decepcionado. Estoy sumamente contento, comprometido y agradecido de pertenecer a Cruz Azul”, aseguró el mediocampista.

El capitán celeste acepta que quizá todavía le falta algo para dar el salto a Europa, pero no piensa renunciar a ese objetivo. “Desde el día uno voltearon a mí en un jugador que yo no me sentía consolidado en primera división, y ellos confiaron en mí, así que no, en ningún momento estuve ni enojado ni decepcionado, nada.”

Messi aparece como un reto especial para Erik Lira

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Antes de la Campeones Cup, Lira tampoco escondió la emoción que representa enfrentar a Lionel Messi, uno de los jugadores que marcaron su generación. Lo considera una oportunidad especial, quizá única. “Es alguien muy importante en la historia del futbol. Lo veo como una oportunidad de enfrentarme a él y esta vez ganarle”. Para Lira, el respeto por Messi queda fuera de discusión, aunque Cruz Azul saldrá con la intención de hacer historia.