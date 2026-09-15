Aculco, Estado de México.- Cinco personas resultaron lesionadas por quemaduras tras una explosión de pirotecnia registrada la tarde de este martes en la localidad de Arroyo Zarco, en Aculco.

Un reporte vía telefónica alertó a los cuerpos de emergencia quienes se trasladaron hasta la carretera Aculco-El Rosal, donde atendieron a los lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes la explosion se originó en un vehículo donde un contingente de aproximadamente 15 personas trasladaba los artefactos pirotécnicos explotaron tras una presunta chispa que se generó.

Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) trasladaron a los lesionados a un hospital de la zona donde se reportan fuera de peligro.

Recordemos que el Secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, informó que en próximos días mantendrán mesas de diálogo con pirotécnicos mexiquenses y con representantes de las Diócesis de la entidad para llevar a cabo capacitaciones en el manejo y resguardo de la pirotecnia con la finalidad de evitar un incidente como el que se registró en el municipio de Temascalcingo donde murieron 10 personas.

Cinco personas resultaron lesionadas por quemaduras tras una explosión de pirotecnia en Aculco. 15/09/2026. | Foto: Especial.

“Varios mecanismos de capacitación para que las diócesis nos ayuden a convocar lo que en distintos pueblos se llaman mayordomos fiscales los encargados de las fiestas vamos a capacitarlos si no mal recuerdo el calendario vamos a iniciar por el 25, 26 de septiembre en Texcoco con la primera diócesis pero la idea es hacerlo con las 13 diócesis que tenemos del Estado de México para que se garantice la seguridad aquí lo importante es la seguridad de la gente”.

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Refirió que por el momento ya hay coordinación con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional que son quienes expiden los permisos a los pirotécnicos.

"El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia le corresponde otra parte del tramo de control y uno más a las áreas de Protección Civil tanto Estatal como municipales entonces entre las cuatro estamos trabajando mecanismos para agilizar para fortalecer esta tarea y de manera especial con la iglesia católica".

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