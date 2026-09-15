El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que como resultado del operativo “Cero Pirotecnia”, del 1 al 14 de septiembre fueron asegurados 439 kilogramos de artículos elaborados con pólvora en distintas estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.

El dispositivo –que se implementará hasta el 16 de septiembre– tiene como finalidad prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de los usuarios durante las fiestas patrias.

“La SSC y el STC trabajan de manera conjunta en estas acciones, con la participación de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar (PA), en coordinación con personal de Seguridad Institucional del organismo”, expresó el Metro en un comunicado.

El operativo contempla vigilancia y control de accesos en las 12 líneas de la Red, con atención prioritaria en Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica, consideradas estaciones estratégicas para prevenir el traslado de estos artículos.

El operativo contempla vigilancia y control de accesos en las 12 líneas de la Red, con atención prioritaria en Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica. (Foto: cortesía)

“El Metro recuerda que está prohibido ingresar, transportar o comercializar pirotecnia dentro de sus instalaciones, debido al riesgo que representa para el público usuario, el personal y la infraestructura”, añadió.

El STC reiteró el exhorto a los usuarios para colaborar con las indicaciones del personal de seguridad y evitar el traslado de cohetes, fuegos artificiales o cualquier objeto elaborado con pólvora.

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