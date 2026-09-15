Metrópoli | 15-09-26 | 17:22 | Actualizada | 15-09-26 | 17:27 |

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que como resultado del , del 1 al 14 de septiembre fueron asegurados 439 kilogramos de artículos elaborados con pólvora en distintas estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.

El dispositivo –que se implementará hasta el – tiene como finalidad prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de los usuarios durante las .

“La SSC y el STC trabajan de manera conjunta en estas acciones, con la participación de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar (PA), en coordinación con personal de Seguridad Institucional del organismo”, expresó el Metro en un comunicado.

El operativo contempla vigilancia y control de accesos en las 12 líneas de la Red, con atención prioritaria en Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica, consideradas estaciones estratégicas para prevenir el traslado de estos artículos.

El operativo contempla vigilancia y control de accesos en las 12 líneas de la Red, con atención prioritaria en Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica. (Foto: cortesía)
El operativo contempla vigilancia y control de accesos en las 12 líneas de la Red, con atención prioritaria en Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica. (Foto: cortesía)

“El Metro recuerda que está prohibido ingresar, transportar o comercializar pirotecnia dentro de sus instalaciones, debido al riesgo que representa para el público usuario, el personal y la infraestructura”, añadió.

El STC reiteró el exhorto a los usuarios para colaborar con las indicaciones del personal de seguridad y evitar el traslado de cohetes, fuegos artificiales o cualquier objeto elaborado con pólvora.

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