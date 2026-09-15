Metrópoli | 15-09-26 | 14:12 | Actualizada | 15-09-26 | 14:13 |

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el servicio de la fue suspendido momentáneamente debido a un incidente en las vías.

A las 12:25 horas, el Metro informó que la se encontraba detenida en la Línea 12, debido a que personal realizaba maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

“Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, publicó el STC en redes sociales.

Diez minutos después, a las 12:35 horas, el Metro recalcó que la circulación de los trenes había sido reanudada y que todas las estaciones de la Línea 12 se encontraban nuevamente en servicio.

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mahc/LL

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