El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el servicio de la Línea 12 del Metro fue suspendido momentáneamente debido a un incidente en las vías.

A las 12:25 horas, el Metro informó que la circulación de los trenes se encontraba detenida en la Línea 12, debido a que personal realizaba maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

“Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, publicó el STC en redes sociales.

Diez minutos después, a las 12:35 horas, el Metro recalcó que la circulación de los trenes había sido reanudada y que todas las estaciones de la Línea 12 se encontraban nuevamente en servicio.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 12, todas las estaciones se encuentran en servicio.https://t.co/g1SQyqzm9E — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2026

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mahc/LL