El Metro informó que concluyó los trabajos de rehabilitación en la Línea 12 del Metro, es decir dos días antes de lo programado, por lo que ayer, alrededor de las 15:30 horas se normalizó por completo el servicio de Mixcoac a Tláhuac y viceversa.

Las labores iniciaron en los primeros minutos del pasado sábado 12, por lo que el tramo Tláhuac-Lomas Estrella siguió cerrado desde entonces; estaba previsto acabar en la madrugada del miércoles 16 de septiembre.

Sin embargo, el organismo destacó que esta reapertura se logró en tiempo récord después de trabajar 72 horas ininterrumpidas, desde la primera hora del sábado, para el desmantelamiento y retiro del aparato de vía 13-23, y su renovación con balasto, durmientes sintéticos y fijaciones.

La sustitución del aparato 13-23, en el tramo Periférico Oriente-Calle 11, era necesario como parte de los trabajos preventivos y correctivos para mantener en niveles óptimos de funcionalidad las vías de la línea.

Los trabajos en este tramo de la Línea Dorada incluyeron el cambio de 140 durmientes de madera por piezas de concreto, 300 metros cúbicos de balasto; 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía, y verificación de aparatos de dilatación y de geometría de la vía.

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