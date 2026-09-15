Este martes 15 de septiembre iniciarán la demolición en cuatro inmuebles afectados por una explosión en la colonia Minas de Cristo, informó el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín.

“Sí hay un plan, esto se va a ir ejecutando y comenzaremos con el lote nueve que es justamente la esquina y el lote ocho que es la estructura que colapsa con la explosión”, explicó en entrevista para EL UNIVERSAL.

El alcalde precisó que se terminará de ver el dictamen para ejecutar las obras de demolición en los predios con los números 7 y 11. Ayer les permitieron a los habitantes, en compañía de elementos de Protección Civil, entrar a sus casas para sacar artículos esenciales como documentos y dinero.

López Casarín dijo que durante la tarde y noche del sábado se realizaron trabajos de limpieza, pero que van a ir retirando escombro conforme vayan avanzando en las obras de demolición.

“El área quedó atendida desde el sábado en cuanto a limpieza, se limpiaron las carpetas asfálticas, se retiraron todas las cosas que estaban en la calle y pues ahora poco a poco se van a ir extrayendo materiales que hayan quedado dentro del inmueble”, sostuvo.

Alejandro Cortés, uno de los vecinos afectados, comentó que su hermana pudo ingresar a su domicilio ubicado en el lote 9 y manzana 11 para sacar algunos artículos como son ropa, cuadros, documentos y memorias USB con información importante.

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“No nos dejaron sacar pantallas, sólo pudo entrar una persona con casco y por ocho minutos, otra persona se quedó afuera solo para ayudar a cargar las cosas”, relató.

Añadió que van a demoler todo su predio porque las recámaras quedaron muy afectadas, pero no les han indicado si antes de las obras les permitirán sacar más objetos de su casa.

Apoyos

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la administración capitalina destinará 200 mil pesos para entregar 10 apoyos económicos de emergencia a familiares de las personas afectadas por la explosión a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI).

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En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, dijo que se entregarán 40 mil pesos a familiares de las personas fallecidas y apoyos de 15 mil pesos por cada persona lesionada. Además, se entregarán apoyos para renta hasta que los afectados tengan a dónde regresar.

La explosión dejó un saldo de dos personas fallecidas y siete heridos que continúan en el hospital.

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