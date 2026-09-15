Detrás de cada competencia y kilómetro recorrido, Sara Roel persigue un objetivo que va más allá de las medallas. La ciclista mexicana ha convertido su trayectoria en una plataforma para impulsar el crecimiento del deporte femenil, convencida de que el talento de las mujeres merece más oportunidades y reconocimiento.

Esa visión la llevó a crear Latin All-Star Racing, un proyecto enfocado en brindar oportunidades a ciclistas y demostrar que existe calidad suficiente para competir en los escenarios más importantes del mundo. Para la mexicana, el equipo representa una forma de devolverle al deporte parte de lo que le ha dado en su vida.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Roel compartió cómo esta iniciativa se ha convertido en una de sus mayores motivaciones fuera de la competencia.

“Falta mucho para que el deporte femenil tenga la visibilidad que merece. Debemos dejar claro que las mujeres podemos lograr lo mismo. Cuando comencé en el ciclismo, me di cuenta de que necesitas un equipo para competir en las vueltas internacionales. Por eso, una amiga y yo decidimos crear uno. Ya hemos participado en varias competencias y nuestro objetivo es sumar a más ciclistas latinoamericanas para participar en el circuito de la región. También esperamos recibir invitaciones para carreras en Europa. Ojalá que en el futuro podamos contar con todas las facilidades necesarias para seguir creciendo”, mencionó.

La pedalista mexicana aseguró que su compromiso va más allá de las competencias. Trabajará para abrir espacios.

Te puede interesar:

[Publicidad]

Comisión Nacional Antimonopolio anuncia investigación por prácticas monopólicas en competiciones de futbol en México

Rebeca Bernal hace historia al debutar con el Manchester United en la Women's Super League

Kylian Mbappé rompió el silencio y alzó la voz tras ser señalado como un dictador: "Hay una falta de conciencia"

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.