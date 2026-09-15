Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, pasó de ganar pequeños contratos para vender material para baños a ganar más de 500 millones en contratos con gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

El 25 de mayo de 2018, en Villahermosa, Tabasco, dos semanas antes de la elección presidencial en la que salió triunfante Andrés Manuel López Obrador, Olán Aparicio recibió su primer contrato con el gobierno federal, el cual marcaría el inicio de varios que firmó en la gestión de López Obrador y con la administración de Tabasco, encabezada entonces por Adán Augusto López Hernández.

Olán Aparicio es un empresario de Tabasco señalado por diversas empresas vinculadas a su nombre que han obtenido contratos millonarios en gobiernos de la Cuarta Transformación. Este empresario es cercano a Andy, hijo del expresidente López Obrador, quien actualmente busca una diputación federal y a quien el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

El primer contrato de Amílcar Olán llegó en mayo de 2018, para suministrar 10 émbolos y sensores para fluxómetros de sanitarios. Ya para 2021, con otra empre sa, surtía materiales farmacéuticos al ISSET. Foto: Especial

El contrato 42477 entregado en adjudicación directa por la entonces Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa), hoy Innova Bienestar, a cargo de la Secretaría de Ciencia (Secihti), a la empresa Castel, propiedad de Olán Aparicio, detalla que recibió 27 mil 642 pesos para la entrega de 10 émbolos y sensores para fluxómetros de sanitarios.

El contrato firmado por el propio Olán Aparicio indica que su empresa entregó cinco émbolos para fluxómetro de sensor electrónico de corriente para taza de seis litros por descarga, con un costo cada uno de 922 pesos. También entregó cinco sensores para fluxómetros electrónicos con un costo cada uno de 3 mil 843 pesos.

En total, el organismo público federal le pagó a la empresa del amigo de Andy López Beltrán un total de 27 mil 642.86 pesos.

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El contrato advertía que Olán Aparicio estaba obligado a entregar los bienes y servicios pactados en el contrato y se sujetaba a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a su reglamento y/o a la Ley de Obras Públicas y Servicios.

Foto: Especial

Testan datos

Destaca que datos e información del contrato fueron testados, entre ellos, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio de la empresa del amigo de Andy, el número telefónico de la compañía y el número de cuenta bancaria.

La institución justificó testar esta información sobre la compañía de Olán Aparicio al asegurar que correspondían a datos personales y que la Ley General y Federal de Transparencia los consideraba como confidenciales.

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“Las partes testadas corresponden a datos personales de las personas físicas, que son considerados confidenciales por la Ley General y Federal de Transparencia”

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales detalló que decidió testar la dirección de la empresa al señalar que no tenía certeza de que dicho domicilio correspondiera únicamente a su negocio, “pudiendo ser también su domicilio particular”.

Al igual que decidió testar el número de teléfono de la empresa al afirmar que no tenían certeza de que dicho número telefónico correspondiera al negocio.

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Contratos millonarios

En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se encuentran disponibles diversos contratos millonarios que firmó la empresa Romedic S.A. de C.V., propiedad de Amílcar Olán Aparicio.

En la plataforma aparece el contrato CVST-120/21, firmado en julio de 2021, en el que la Secretaría de Salud acepta entregar 5 millones 268 mil pesos para la compra de materiales, accesorios y suministros médicos.

También destaca el contrato ISSETIDGIDA/0234/2020, en el que la empresa del amigo de Andy recibió más de un millón 65 mil pesos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, bajo la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, también para el suministro de materiales farmacéuticos.

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Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que entre 2020 y 2022 más de 490 millones de pesos de recursos federales provenientes del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) terminaron en las cuentas de Romedic S.A. de C.V., propiedad de Amílcar Olán Aparicio.

La semana pasada, EL UNIVERSAL reveló que tras una solicitud de información, entre mayo de 2023 y mayo de 2026 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y luego el Órgano de Administración Judicial (OAJ) pagaron a Amílcar Olán Aparicio un total de 18 millones 475 mil 894 pesos por conceptos de renta y mantenimiento del edificio sede de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la ciudad de Villahermosa.

Según el contrato de arrendamiento VILLAHERMOSA_CTO_01_2025, Olán Aparicio declaró tener el carácter de propietario de dos inmuebles, con las facultades para darlos en arrendamiento, acreditadas en testimonios notariales de los años 2011 y 2023, y formalizadas ante la licenciada Adela Ramos López y el licenciado Gonzalo Humberto Medina Pereznieto, de la Notaría Pública número 27, de la cual es titular Adán Augusto López Hernández.

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En octubre de 2025 esta casa editorial reveló que la Notaría 27, de la que es titular el senador Adán Augusto López Hernández, dio fe de la constitución de empresas que obtuvieron contratos millonarios con dependencias federales.

Por ejemplo, Escudero Construcciones, junto a Constructora Elvic, obtuvo un contrato con Pemex por 986 millones de pesos para la construcción de oficinas y una zona de pruebas en Tabasco. Escudero Construcciones es además accionista en Grupo Industrial Samaria y en Inmobiliaria y Constructora Samaria, propiedad de Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora.

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