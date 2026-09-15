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Hay batallas que se libran lejos de los reflectores y exigen una fortaleza mucho mayor que cualquier competencia deportiva. Sara Roel conoce perfectamente ese camino. Después de enfrentar un tumor cerebral que puso en riesgo su carrera y cambió por completo su vida, la atleta mexicana encontró en la adversidad una nueva razón para seguir adelante y reinventarse.
Lo que parecía ser el final de su historia en el deporte terminó convirtiéndose en el inicio de una nueva etapa. Obligada a dejar atrás el triatlón, tras recibir un diagnóstico que afectó su visión y generó dudas sobre su futuro competitivo, Roel decidió aferrarse a una disciplina que le permitiera seguir persiguiendo sus sueños: El ciclismo.
Hoy, mientras continúa su tratamiento contra el panhipopituitarismo (incapacidad total o parcial de la glándula pituitaria para producir una o más de sus hormonas), mantiene intacta la convicción de seguir compitiendo y utilizar su historia como ejemplo.
En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Sara compartió cómo el ciclismo se convirtió en una fuente de motivación para mantenerse en movimiento, recuperar la confianza en sí misma y reafirmar que —pese a cualquier diagnóstico— todavía tiene mucho por ofrecer dentro y fuera del deporte.
“Estuve cerca de ocho años en el triatlón y hace un año que, por temas de salud, me enfoqué en el ciclismo. Fui al Campeonato Nacional para ver qué pasaba y terminé ganando la prueba contrarreloj”, compartió. “Hace tres años, me sometí a una cirugía para retirarme un tumor en la cabeza. Perdí mi glándula pituitaria, no produzco la mayoría de las hormonas. Espero que mi cuerpo se acostumbre a esta nueva vida, ya que es algo con lo que voy a vivir siempre. Estoy agradecida por darme la oportunidad de descubrir que tengo talento”.
Roel, quien representará a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Canadá, agradeció el respaldo de su familia.
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“Ellos son quienes me acompañan y me animan. Tuve momentos muy difíciles, pero siempre estuvieron a mi lado. Hay personas que me han dicho que deje el deporte, porque me hace daño, pero eso me ha impulsado aún más a seguir luchando por mi sueño”, finalizó.
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