Hay batallas que se libran lejos de los reflectores y exigen una fortaleza mucho mayor que cualquier competencia deportiva. Sara Roel conoce perfectamente ese camino. Después de enfrentar un tumor cerebral que puso en riesgo su carrera y cambió por completo su vida, la atleta mexicana encontró en la adversidad una nueva razón para seguir adelante y reinventarse.

Lo que parecía ser el final de su historia en el deporte terminó convirtiéndose en el inicio de una nueva etapa. Obligada a dejar atrás el triatlón, tras recibir un diagnóstico que afectó su visión y generó dudas sobre su futuro competitivo, Roel decidió aferrarse a una disciplina que le permitiera seguir persiguiendo sus sueños: El ciclismo.

Hoy, mientras continúa su tratamiento contra el panhipopituitarismo (incapacidad total o parcial de la glándula pituitaria para producir una o más de sus hormonas), mantiene intacta la convicción de seguir compitiendo y utilizar su historia como ejemplo.

Sara Roel, campeona nacional contrarreloj y segundo lugar en la más reciente edición de la Vuelta a Guatemala. Foto: Especial

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Sara compartió cómo el ciclismo se convirtió en una fuente de motivación para mantenerse en movimiento, recuperar la confianza en sí misma y reafirmar que —pese a cualquier diagnóstico— todavía tiene mucho por ofrecer dentro y fuera del deporte.

“Estuve cerca de ocho años en el triatlón y hace un año que, por temas de salud, me enfoqué en el ciclismo. Fui al Campeonato Nacional para ver qué pasaba y terminé ganando la prueba contrarreloj”, compartió. “Hace tres años, me sometí a una cirugía para retirarme un tumor en la cabeza. Perdí mi glándula pituitaria, no produzco la mayoría de las hormonas. Espero que mi cuerpo se acostumbre a esta nueva vida, ya que es algo con lo que voy a vivir siempre. Estoy agradecida por darme la oportunidad de descubrir que tengo talento”.

Roel, quien representará a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Canadá, agradeció el respaldo de su familia.

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“Ellos son quienes me acompañan y me animan. Tuve momentos muy difíciles, pero siempre estuvieron a mi lado. Hay personas que me han dicho que deje el deporte, porque me hace daño, pero eso me ha impulsado aún más a seguir luchando por mi sueño”, finalizó.

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