Juicios de amparo mantienen frenada la reconstrucción o rehabilitación de dos inmuebles dañados tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. La Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México respondió a EL UNIVERSAL vía transparencia que los amparos se interpusieron en los inmuebles localizados en Patricio Sanz 529, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, y en Aguascalientes 12, colonia Roma Sur, en Cuauhtémoc.

“Actualmente se encuentran en trámite dos juicios de amparo que inciden en la ejecución de dos obras de reconstrucción/rehabilitación de inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, por lo que ambos inmuebles se encuentran sujetos a las determinaciones que, en su caso, se emitan dentro de los respectivos procedimientos judiciales”, respondió la secretaría.

Condóminos de Patricio Sanz 529 se ampararon para frenar la rehabilitación del inmueble debido a la falta de claridad administrativa de las autoridades capitalinas. Hugo Iván Gutiérrez comentó que él y varios vecinos adquirieron departamentos en dicho inmueble tras el sismo de 2017, pues la inmobiliaria no les comentó que el edificio había sido dañado a causa del movimiento telúrico.

El edificio de Aguascalientes 12 tiene daño estructural y hay riesgo de colapso. Vecinos piden su reconstrucción, otros están por la rehabilitación. Foto: Karla Guerrero

Explicó que a principios de 2024 les dijeron que debían desocupar sus departamentos porque el edificio iba a ser rehabilitado e, incluso, comenzaron algunos trabajos, pero la ahora Secretaría de Vivienda no les dio ningún papel para asegurar su propiedad.

Ante esto, dijo, decidieron ampararse, “pues nunca nos dieron una orden de desocupación, sólo la misma administración nos dijo que nos saliéramos, pero el Invi [Instituto de Vivienda de la Ciudad de México] no nos entregó ningún documento de desocupación”.

Gutiérrez indicó que apenas hace unas semanas, cuando cobró relevancia mediática el tema de los despojos, autoridades capitalinas se acercaron a ellos a explicarles el proceso de rehabilitación y les ofrecieron el convenio de desocupación “para dar más seguridad de que después sí nos van a entregar el departamento, que eso era lo que estábamos peleando nosotros”.

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Confió en que pronto se otorguen y se firmen todos los convenios para concluir la desocupación del inmueble y comenzar con la rehabilitación, la cual tardaría, al menos, 18 meses.

Jenny Aisa, quien también es vecina de Patricio Sanz 529, precisó que han batallado mucho desde hace nueve años y recordó que el amparo frenó la rehabilitación.

“El Invi nos buscó nuevamente para reanudar la rehabilitación porque ellos lo que quieren es rehabilitar, nosotros también, todos queremos lo mismo porque este es un edificio que está en riesgo… está la disposición, el dinero, todo, pero estamos atorados con esta circunstancia [los amparos]”.

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Habitantes de Patricio Sanz 529, colonia Del Valle, dicen que cada día hay mayor deterioro en el edificio. Foto: Karla Guerrero

Jenny Aisa subrayó que el inmueble día a día se va deteriorando más y representa un riesgo. “Sí o sí se requiere rehabilitar, estamos en espera”, relató mientras mostraba algunas grietas y el deterioro que presenta el edificio.

Nueve años de espera

La reconstrucción del edificio ubicado sobre Aguascalientes 12 está paralizada debido a varios amparos. El inmueble tiene daño estructural y hay riesgo de colapso.

Un grupo de vecinos se amparó en contra de la reconstrucción del inmueble, es decir, la demolición y posterior edificación, y buscan que únicamente exista una rehabilitación. Otros vecinos rechazan la rehabilitación e impulsan la reconstrucción, por lo que también se ampararon.

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“Siento mucha impotencia porque ya son nueve años que estamos así, esperando una solución, y es muy triste porque es el patrimonio de mi familia y no podemos habitarlo. Espero que ya el colegiado tome una decisión para que se reconstruya el edificio y poder regresar a nuestra casa”, dijo Claudia Reyes, vecina del edificio.

Señaló que algunos de sus vecinos ya murieron y nunca pudieron regresar a su vivienda a causa de este atraso.

Mario Rivera mostró las secuelas que dejó el sismo y el paso del tiempo. Mencionó que el daño estructural es bastante evidente y que una resolución judicial mandata demoler y reconstruir, pero esto no ha ocurrido porque algunas familias, que siguen habitando el inmueble, han presentado recursos, lo que ha paralizado los trabajos.

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“Se frenó porque cuando estaba la Ley de Amparo se empezaron a amparar de un departamento en el que no son propietarios, después se amparó otro, se han amparado tres… Esto es un alto riesgo de colapso; entonces, estos reportajes nos van a ayudar para que nuevamente la gente y los medios de comunicación vean y se acerquen más a nosotros para que presionemos al Gobierno y que lo demuelan”, señaló.

En Patricio Sanz 529 adquirieron departamentos, pero la inmobiliaria no les informó que el edificio había sido dañado en el sismo de 2017. Foto: Karla Guerrero

Georgina Ortiz también es vecina de Aguascalientes 12. Relató que sintió mucho miedo el día del sismo de 2017, y le suplicó a las autoridades capitalinas que los ayuden a resolver esta situación “y entender que la solución es para todos”.

Miguel Ron evidenció el desnivel que ya se observa en el sótano del inmueble. “Ya son nueve años de golpeteos, de polémicas que hemos tenido con jueces, magistrados, etcétera. Esperemos que pronto nos apoyen, nos ayuden para que podamos regresar a nuestra vivienda, no sólo nosotros, somos más de 70 familias las que viven en estos departamentos”, expresó.

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Avances

En su edición impresa de este 14 de septiembre EL UNIVERSAL dio a conocer que a nueve años del sismo de septiembre de 2017, las obras de reconstrucción tienen un avance de 97% y el restante se prevé esté concluido en el transcurso de este año y durante el primer semestre de 2027, de acuerdo con el secretario de Vivienda capitalino, Inti Muñoz Santini.

“Estimo que se estará terminando entre finales de 2026 y la primera mitad de 2027, pero ya es un presupuesto muy largo. Algo importante, al final, la Ciudad habrá hecho una inversión de 15 mil millones de pesos en toda la reconstrucción”, explicó en entrevista con este diario.

El secretario dijo que algunos de los inmuebles no se terminan porque tuvieron algún tipo de problema jurídico, técnico o social, sobre todo, indicó, por el estatus que tenía la propiedad del inmueble previo al movimiento telúrico.

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El funcionario adelantó que durante los próximos meses continuarán las entregas de viviendas reconstruidas y rehabilitadas.

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