De 2025 a la fecha, cinco estudiantes de la UAEM han sido asesinadas.

Abril, 2025: Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de Sicología; su asesino fue detenido y está vinculado a proceso.

2 marzo, 2026: Kimberly Joselin Ramos desapareció el 20 de febrero y fue encontrada sin vida en marzo. Su novio fue detenido como presunto responsable.

5 marzo, 2026: Karol Toledo fue encontrada sin vida en el municipio de Coatetelco, desapareció el 2 de marzo; era estudiante de Derecho de la UAEM.

2 junio, 2026: Michelle Itzayana Fuentes tenía 15 años y era alumna del bachillerato de la UAEM, desapareció el 24 de mayo y fue hallada sin vida en Tepoztlán.

12 septiembre, 2026: Claudia Tacoronte Aguilera, originaria de Canarias, España, fue atacada por un hombre con un arma blanca en Cuautla.

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Exige España esclarecer asesinato de estudiante

El gobierno de España reclamó este lunes justicia para Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio asesinada el sábado en Cuautla, donde la fiscalía de Morelos informó que no descarta ninguna línea de investigación.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, expresó sus condolencias a la familia de la estudiante y señaló el compromiso de su país para esclarecer el caso. “El Consulado General [de España] y la embajada están plenamente movilizados para poder atender a los familiares y para esclarecer hasta el final las consecuencias de lo que ha ocurrido, y que los responsables sean llevados ante la justicia”, declaró a medios.

En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato e indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya está en contacto con el consulado de España. Agregó que “está ayudando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el gabinete de seguridad a la fiscalía de Morelos”.

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El sábado, Claudia Tacoronte fue atacada por un hombre con un arma blanca en Cuautla, Morelos; ella alcanzó a llegar a la Casa de la Cultura, donde falleció.

La joven —originaria de Canarias, España— tenía 21 años de edad y llegó a Morelos en agosto como parte de un intercambio entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Era estudiante de Educación infantil.

No descartan líneas de investigación

Este lunes la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, sostuvo que su administración tiene toda la disposición y compromiso de hacer justicia y esclarecer el feminicidio de la estudiante.

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“Seguiremos trabajando de forma estrecha y coordinada con la fiscalía del estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del gobierno de México hasta hacer justicia para Claudia”, dijo la mandataria.

González Saravia encabezó una reunión con el cónsul general de España, Marcos Rodríguez Cantero, en la que también participaron los cónsules adjuntos María Prada González y Miguel Ángel García Aldea; el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar; el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García, y el secretario de gobierno estatal, Édgar Maldonado. Al término de la reunión, el fiscal informó que no se descarta ninguna línea de investigación en el asesinato, incluido un posible asalto o la hipótesis de que la joven haya sido agredida por su pareja.

Señaló que la fiscalía trabaja para esclarecer el crimen y dar con el responsable, por lo que solicitaron grabaciones de cámaras de videovigilancia de la zona, incluidas las de particulares, además de información que pueda aportar el Patronato de la Casa de la Cultura de Cuautla.

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Por su parte, el cónsul General de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, confió en el esclarecimiento del asesinato y aseguró que reciben una colaboración “admirable” del gobierno morelense.

“Esperemos que en los próximos momentos las cosas van a ir resolviéndose, van a ir caminándose”, expresó el diplomático.

Por su parte, el gabinete de seguridad informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, realiza trabajos de investigación para identificar, ubicar y detener a los responsables, todo en coordinación con la fiscalía de Morelos.

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Suspenden intercambio

La Universidad de Granada (UGR) anunció que suspendió la movilidad de sus estudiantes a la UAEM. La vicerrectora de internacionalización de la UGR, Inmaculada Marrero Rocha, explicó que contactaron a otros tres estudiantes que tenían intercambio con la UAEM para indicarles que serán reubicados en otras universidades.

La UGR tiene a 17 estudiantes en universidades mexicanas y 24 más tienen previsto incorporarse a lo largo del curso.

A todos ellos, señaló la vicerrectora, se les comunicó que “si sienten que están inseguros” o por lo ocurrido no se sienten cómodos, pueden reubicarlos.

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Marrero Rocha agregó que cuando se hizo la convocatoria, el estado de Morelos no estaba como destino no recomendado.

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