A nueve meses del rescate de más de 800 perros del Refugio Franciscano, la administración local habilitó una plataforma para promover la adopción responsable de los ejemplares, tras el acuerdo reparatorio que promovió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Cada proceso de adopción contempla una valoración médico-veterinaria del ejemplar, evaluación de la persona solicitante, contrato de adopción, actualización del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) y seguimiento posterior, detalló la secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza.

Las personas interesadas en brindar un hogar a los animales podrán ingresar a la plataforma amaresadoptar.cdmx.gob.mx, en la que los usuarios podrán conocer una fotografía e información de los perros que se encuentran en condiciones de ser adoptados.

Explicó que la plataforma cuenta con un autofiltro para que las personas interesadas reflexionen sobre sus condiciones de vida, tiempo disponible y capacidad para asumir los cuidados que requiere el cuidado de un animal de compañía. Posteriormente, deberán responder un cuestionario de adopción y pasar por una revisión de la solicitud.

El proceso de adopción también incluye una visita al domicilio de la persona solicitante. Una vez que se aprueba esta etapa, la persona interesada podrá convivir con el perro seleccionado en el lugar donde se encuentra resguardado. Si el proceso resulta favorable, se firma el contrato de adopción, se realiza el traslado del animal a su nuevo hogar y se le dará seguimiento periódico, indicó.

Suman 81 perros fallecidos

Álvarez Icaza dio a conocer que suman 81 decesos por diversas causas, en las tres sedes temporales de la Ciudad de México a las que fueron trasladados los animales del Refugio Franciscano.

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En el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la Gustavo A. Madero, se llevaron 183 animales, se registraron 7 hospitalizaciones y 20 decesos; en el albergue que se habilitó en el Ajusco se llevaron 269 perritos, ahí suman 5 hospitalizados y 30 decesos; mientras que a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), se llevaron 340 perritos, de los cuales, cinco están hospitalizados y se han registrado 31 decesos.

Álvarez Icaza detalló que las principales causas de atención médica de los animales han sido problemas articulares, enfermedades periodontales, tumores, enfermedades crónico-degenerativas y lesiones por dermatitis.

Además, precisó que en los tres centros se ha destinado alrededor de 13 toneladas de alimento al mes, distribuidas en 120 bultos para Gustavo A. Madero, 100 para Ajusco y 350 para la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

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