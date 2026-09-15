Bogotá.— Andrés Cepeda necesitó cuatro conciertos para recorrer buena parte de su historia en el Festival Cordillera. Primero volvió a los bares con Sexteto Macondo, después a su adolescencia con Poligamia y, la tarde del domingo, apareció como el solista que durante más de dos décadas ha convertido el amor y el despecho en canciones.

Vestido de negro, con una larga chamarra de cuero, lentes oscuros y guitarra, el bogotano salió al escenario Cordillera cerca de las 17:50 horas. Todavía quedaba luz sobre el Parque Simón Bolívar, pero frente a él ya había una multitud y seguían llegando personas desde otros escenarios.

“Buenas tardes, Cordillera. Yo soy Andrés Cepeda y esta es mi banda Tostadita”, saludó.

“Enfermedad de ti” y “Lo mejor que hay en mi vida” hicieron aparecer los primeros celulares y abrazos entre parejas, pero el romanticismo duró poco.

“Esto va para todos los que nos hemos equivocado rico en la vida”, advirtió antes de “El equivocado”, cambiando el enamoramiento por el despecho.

Cepeda jugaba de local. Caminaba de un extremo a otro del escenario, se acercaba a las vallas y saludaba a quienes llamaban su atención.

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También celebró una participación que para él había comenzado desde el día anterior. “Hacía tantos años que queríamos estar en este Festival Cordillera y nos han invitado este año de una manera tan especial”, dijo.

No exageraba y todavía le esperaba un último concierto con su Big Band.

Mientras la oscuridad caía sobre el parque, Cepeda recordó que la sabana de Bogotá estuvo alguna vez cubierta de humedales y pidió al público encender sus celulares para convertir el lugar en “una laguna de luciérnagas” dedicada a las mujeres.

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El cierre llegó con “Cariñito” y “Piel canela”, mientras terminaba un show que había pasado de la serenata al despecho y después al baile.

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